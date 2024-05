Setze restaurants a la campanya gastronòmica del Peix Blau Ganxó a Sant Feliu de Guíxols

Dotze restaurants oferiran fins al 16 de juny menús de peix blau a Sant Feliu de Guíxols en el marc de la campanya gastronòmica del Peix Blau Ganxó, una de les més antigues de la demarcació de Girona.

El tret de sortida de la campanya serà l'acte de presentació demà a la Rambla. A partir de les 11 h s'oferiran tastets dels establiments participants a preu popular d'1€. Paral·lelament, també hi haurà la proposta d'un taller gratuït per a infants a partir de 3 anys.

Des dels seus inicis, el Peix Blau Ganxó ha estat més que una campanya gastronòmica. La idea va sorgir quan l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va oferir als restauradors una acció per combatre la crisi de principis dels anys 90.

La campanya va transcendir més enllà dels fogons i va reunir al voltant de la tradició i la innovació gastronòmica a artistes plàstics amb pescadors, cuiners amb cantants, flequers amb escriptors, crítics gastronòmics amb cuiners afeccionats, bàrmans amb rebosters, peixaters amb dissenyadors. Tots ells, amb la complicitat dels ciutadans de Sant Feliu Guíxols, van fer que el peix blau es convertís en un referent de la identitat de la ciutat, remarquen des de l'Ajuntament.

Arrelat al territori

I afegeixen que "la cuina del Peix Blau Ganxó representa l'aposta per un producte senzill, arrelat al territori, que forma part de la tradició. Els cuiners l'han portat a les cuines dels millors restaurants". "Al principi no va ser fàcil, perquè no es reconeixien les qualitats nutritives del Peix Blau", expliquen, "al contrari que ara, que és considerat un producte molt preuat".

Des del municipi consideren que "donar al Peix Blau Ganxó el valor que es mereix ha estat un èxit dels restauradors, dels pescadors que garanteixen cada matí la qualitat del producte i dels qui han donat suport en anteriors edicions, com Marc Gascons, els germans Roca i els germans Torres".