El Consell Comarcal del Baix Empordà engega un pla per a millorar el turisme a través de la transició energètica

El Consell Comarcal del Baix Empordà va escollir el Museu del Suro de Catalunya, a Palafrugell, per presentar dijous passat les bases d’un pla de millora de la destinació turística a través de la transició energètica. Aquesta jornada es va adreçar a empreses turístiques, oficines de turisme i ajuntaments de la comarca.

La jornada va servir per posar de manifest la importància i la necessitat d’impulsar actuacions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic i reduir la petjada de carboni, des del punt de vista de la gestió energètica. El sector turístic és emissor de prop del 10 % de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle, especialment provocat pel transport. La transició energètica cap a energies renovables és essencial per reduir aquest impacte, però també és una oportunitat per liderar la transformació del sector turístic i de la destinació cap un model més sostenible. I posicionar la comarca com una destinació compromesa amb el futur del planeta. La demanda turística valora cada vegada més la sostenibilitat, com a criteri per escollir destinacions i empreses turístiques.

Les actuacions en matèria de sostenibilitat que estan portant a terme a la comarca administracions i empreses va ser un altre punt important. L’execució de plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD), les certificacions i reconeixements en sostenibilitat o la difusió de bones pràctiques de turisme responsable evidencien el treball que ja s’està fent. El Pla Comarcal de Sostenibilitat Turística, presentat al 2023, ja preveu accions destinades a mitigar els efectes del canvi climàtic.

L’ecomobilitat turística també va ser una qüestió important, per la seva relació directa amb la transició energètica i la descarbonització del transport. Exemples d’altres destinacions van servir d’inspiració per creure que el canvi de model és possible.

Finalment, una taula rodona amb empreses que ja estan utilitzant energies renovables en el seu establiment turístic va servir per exemplificar l’èxit d’apostar per aquestes energies més verdes, a la vegada que va permetre aclarir dubtes entre els assistents.

El pla, que començarà a executar-se passat l’estiu, preveu accions d’assistència que ajudin els equipaments turístics a fomentar l’estalvi, l’eficiència o la generació energètica amb energies renovables. També preveu accions per posar en valor la destinació que inclouran sessions de formació, tallers especialitzats, visites tècniques a establiments, generació d’indicadors i de coneixement, documents de treball, eines de comunicació o reconeixement a empreses compromeses amb la transició energètica, etc.

La jornada va acollir una quarantena d’agents turístics i va comptar amb la presència de la presidenta del Consell Comarcal, Glòria Marull, així com de representants polítics de les àrees de Turisme i de Sostenibilitat i Acció Climàtica, i també representants de l’Ajuntament de Palafrugell, acollidors de la jornada. El projecte té el suport de la Diputació de Girona, a través de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica, i també de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria de la Costa Brava Centre, com a representants del sector turístic.

El conseller comarcal de Turisme, Raimon Trujillo, va destacar que “des del Consell Comarcal hem d’apostar per crear espais de reflexió sobre el present i el futur del turisme al Baix Empordà. Ho farem amb la col·laboració publicoprivada i posant en valor les bones pràctiques en matèria de sostenibilitat.”

La consellera comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica, Agnès Gasull, va clausurar la jornada engrescant totes les empreses i entitats a participar a les sessions que hi ha planificades a partir de la tardor per acompanyar el sector turístic cap a l’eficiència energètica, remarcant que “treballar en la transició energètica ajuda a posar en valor la destinació, per tant, a posicionar els nostres establiments i el Baix Empordà com a destí de qualitat amb la suma de les energies verdes”.