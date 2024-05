Setena edició de la caminada per la igualtat amb més de 200 participants

Commemorant el Dia Internacional d'Acció per a la salut de les Dones, els municipis de la Vall d'Aro van organitzar dissabte la setena caminada per la igualtat.

Una caminada de set quilòmetres que transcorre seguint l'antiga línia ferroviària del Carrilet, actualment convertida en Via Verda, que va des de Santa Cristina d'Aro fins a Sant Feliu de Guíxols, passant per Castell d'Aro on es va oferir un esmorzar per a tothom.

La sortida es va fer a les 9:30 h des de la plaça Catalunya de Santa Cristina d’Aro, davant de l’Ajuntament, i també la prèvia entrega dels obsequis a totes les persones participants. Se'ls hi va donar una bossa amb el lema “Caminem per la igualtat” i un punt de llibre editat des de la Zona Jove de Santa Cristina d’Aro.

Abans de començar a caminar, les regidores d’Igualtat dels municipis implicats, Sònia Rodríguez Ruiz i Núria Rocamora Garcia (Santa Cristina d’Aro), Laura Serrano i Gálvez (Sant Feliu de Guíxols) i Mònica Ríos Garcia (Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró), van agraïr a les més de 200 persones la seva participació i implicació envers la igualtat.

A més dels serveis que treballen per la Igualtat de gènere, la caminada va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Dones per la Igualtat Ermessenda de Santa Cristina d’Aro, Creu Roja, supermercat Esclat, Zona Jove de Santa Cristina d’Aro, Punt Jove de Sant Feliu de Guíxols i Càritas.