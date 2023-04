Ja fa una temporada que la cosa entre ells no funciona. Segons mitjans portuguesos, espanyols i altres d'internacionals destaquen la manera en la qual fa uns mesos es mostren en les xarxes socials, ja es veu que no estan bé. Georgina i Cristiano fa 7 anys que mantenen una relació i són pares de 5 fills, però tot i això, sembla que no n'hi ha prou per a ambdós.

Des que Georgina ha començat a fer el documental de la seva vida, "Soy Georgina", la cosa encara pinta pitjor, segons mitjans espanyols, se suggereix que Cristiano està cansat de les pallassades egoistes de Georgina. Farà aproximadament 4 mesos en la presentació oficial del portuguès al seu nou equip l'Al-Nassr, ja hi va haver molta tensió entre ambdós a conseqüència de la forma tan amigable en què Cristiano va tractar a la presentadora d'esports. Tothom la va titllar de gelosa, però, té els seus motius? Georgina sorprèn Cristiano Ronaldo amb un luxós regal de més de 300 mil euros "Soy Georgina" el desencadenant de la crisi Són molts els rumors que deixen clar que estan en una crisi i que es veu a venir que se separaran ben aviat. La relació de parella la mantenen, bàsicament, perquè junts són molt forts com a celebritys, i la separació faria que caigués en picat la seva reputació i els seus seguidors. Tot i això, Georgina i Cristiano van parlar que, segurament s'acabarien casant, així doncs, no sabem que passarà, trencaran la seva relació definitivament, ho deixaran per un temps, ja estan separats i només fan el paperet pels mitjans o no hi ha cap crisi? Una altra de les especulacions és que la sogra de Georgina ha estat qui ha difós els rumors de què estan malament i que Cristiano està fart de les pallassades de Georgina i que, no li agrada gens com es mostra en el documental de Netflix perquè la veu superficial i irreal. Pel que sembla la relació entre ambdós no funciona gaire bé. Així doncs, hi haurà casament o divorci? Fonts properes a la parella diuen que tot és mentida, que Georgina i Cristiano estan en el seu millor moment, tot i tenir moments com en totes les relacions. Fa uns dies van perdre els papers per embarcar i tots dos es van posar a cridar entre ells, més especulacions de crisi...?