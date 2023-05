Aquest dilluns 8 de maig, el presentador de 'El Hormiguero' va penjar una foto al seu perfil oficial d'Instagram on apareixia amb un cabestrell al braç dret, en roba interior i amb una bata que li cobria l'esquena, realment, semblava un superheroi, però lesionat!

En la publicació va explicar que s'havia trencat el 90% dels tríceps i que el van haver d'operar d'urgències, però no recorda res més. El seu estat és favorable, tot i que, ha estat una operació dura i agraeix al doctor Àngel Villamor la seva intervenció en la cirurgia.

Segons explica 'El Mundo' l'accident s'ha produït mentre entrenava amb Omar Montes. Hi ha diverses suposicions envers el trencament dels tríceps, però no s'ha confirmat quina ha estat la raó principal, o un mal moviment o un cop per part d'Omar Montes.

"Que te mejores tigre", Omar Montes

Aquest missatge, juntament amb un emoji d'un tigre acompanya la publicació del periodista on apareix informant de l'operació. Els dos protagonistes de la història ja fa un temps que practiquen junts, però també s'ha de dir que el cos d'Omar i Pablo són diferents i un mal cop, pot arribar a fer molt de mal.

Pablo Motos s'està recuperant i continua en actiu a 'El Hormiguero' amb un somriure i sense donar cap mena d'aclariment envers els fets succeïts. Només sabem que la seva dona ara li diu el "Supermanco", l'humor ho pot tot! Esperem que es recuperi aviat!