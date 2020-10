quim torra cobrarà una pensió vitalícia de 92.000? a l'any

Quim Torra no podrà ocupar cap càrrec públic durant els propers 18 mesos, però sí que pot sol·licitar les prerrogatives que contempla la llei per als expresidents de la Generalitat. Durant un període equivalent a la meitat de temps que van exercir, tenen dret a un 80% del sou que cobraven quan governaven.

Torra ha de percebre, doncs, uns 122.400 euros a l'any al llarg dels propers 14 mesos. També cobrarà la pensió vitalícia, el 60% del salari de president. Si és el cas, uns 92.000 euros anuals. Després d'abandonar el càrrec, els presidents tenen dret a percebre el 80% de la retribució durant la meitat del seu mandat o, com a mínim, una legislatura si no ha arribat a completar-la, com és el cas.