El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha previst que el pic de casos de la sisena onada de la pandèmia de covid-19 pot arribar d'aquí a menys de dues setmanes: "D'aquí a set, vuit o deu dies", ha dit.

En una entrevista aquest dimarts a TV3, ha assegurat que s'està produint una "desacceleració ràpida i clara" del nombre de casos i que cal veure si es manté.

Ha dit que hi ha països on ja ha baixat la sisena onada (Sud-àfrica o Dinamarca) però que és incert comparar-s'hi per saber quina velocitat experimentarà el descens a Catalunya: "Esperem, ho dic més com un desig que com una predicció, que puguem baixar ràpidament", ha confiat.

Argimon ha explicat que, si bé per a molts dels infectats de les últimes setmanes la covid-19 ha estat com un refredat a nivell simptomàtic, és "prematur" retirar-los el tractament de pandèmia.

Ha raonat que encara hi ha ingressos de casos greus, amb complicacions agudes que la grip estacional no acostuma a provocar, i que conseqüentment no es podrà tractar la covid-19 d'una manera diferent fins "passada la sisena onada".

En qualsevol cas, els infectats d'aquestes últimes setmanes --440.000 en 20 dies, segons les seves xifres-- tenen un reforç en les seves defenses que pot durar entre cinc i sis mesos: "La millor de les immunitats, millor que la de la vacuna".

Aquestes persones "no tenen cap problema" si s'esperen de 8 a 12 setmanes a rebre la tercera dosi, si bé no està contraindicat rebre-la després de les quatre setmanes que marca el protocol estatal després d'un contagi.

També ha descartat la utilitat d'una quarta dosi de vacunes fabricades a partir del virus de Wuhan (Xina) en un moment en què el 70% dels ingressos a Catalunya, segons les seves xifres, són d'infectats amb la variant òmicron.

Tractaments

Argimon ha advertit que els tractaments antivirals que s'han anunciat recentment no són per a un ús universal, sinó que suposen "una eina més, per a pocs pacients molt concrets".

El conseller també ha demanat tenir en compte que tenen efectes secundaris, i no pensar que suposen la solució per als símptomes gripals de la variant òmicron.

Declaracions d'autoresponsabilitat

A més a més, Argimon ha demanat, com una "mesura excepcional", la implantació de declaracions d'autoresponsabilitat per als sanitaris que requereixin una baixa laboral per estar infectats de covid-19.

Ha lamentat que molts sanitaris són difícils de cobrir si falten a la feina, per la seva alta especialització, i ha admès que el sistema de salut està "col·lapsat" per les baixes laborals, especialment en l'atenció primària.

A grans trets, el conseller ha advertit que l'alt nivell de contagis i les baixes laborals faran que "potser tots els serveis públics no siguin iguals" durant unes setmanes.