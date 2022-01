«No tolero faltes de respecte a Aragó, ni per part de Catalunya ni de ningú». Javier Lambán va explicar ahir els motius que el van obligar a suspendre la cita que tenia prevista ahir a Balaguer amb el seu homòleg català, Pere Aragonès. «Tenint en compte els esdeveniments previs, la trobada no seria un pas cap endavant sinó una reculada», va explicar el cap de l’executiu d’Aragó.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va posar com a objectiu no alimentar «una polèmica que no hauria d’haver existit» i va asseverar que les discrepàncies que hi puguin haver sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 s’han de resoldre «dialogant». «Si el president d’Aragó canvia d’opinió, continuarem parlant, però seguirem ferms a defensar que han de ser sostenibles, comptar amb el territori i basar-se en criteris tècnics on s’ubiquen les proves», va destacar.

Després de sis anys sense relació institucional, a l’agenda de la reunió d’ahir hi havia, entre molts altres assumptes, la carpeta olímpica. Però les postures són molt diferents. Aragó vol que sigui dret d’igualtat, mentre Catalunya no preveu cap altra opció que el lideratge de la candidatura i el suport «tècnic» d’Aragó, quan calgui.

Lambán va relatar el que ha passat en els darrers dies, especialment dijous, quan preparant amb el gabinet de Pere Aragonès els detalls de la trobada de Balaguer va percebre una evident «falta de respecte institucional» per part de la Generalitat catalana. És més, el president català no preveia, per exemple, oferir una roda de premsa conjunta després de la trobada. «Em van dir que si jo volia em deixarien un micròfon a mi», va explicar.