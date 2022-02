La jutge Anna Montserrat Capdevila ha imputat per diversos delictes, entre els quals homicidi imprudent, R. N. B, directora de la residència de Tremp on van morir 64 avis per coronavirus entre el 22 de novembre i el 25 de desembre del 2020, així com M. R. N. O., responsable higienicosanitària del geriàtric Sant Hospital de Tremp, gestionada per la fundació eclesiàstica privada Fiella. La seva declaració, no obstant, es produirà quan la togada ho consideri oportú i «en funció de les diligències practicades», segons les interlocutòries en les quals també s’acorda que se citin una cinquantena de testimonis i els mossos que s’han encarregat de la investigació. El procés judicial s’ha obert arran de la denúncia presentada per la fiscalia.

La magistrada ha incoat dues causes separades. Una pels presumptes homicidis imprudents i per «vexacions injustes». En aquest cas, a més de les declaracions de testimonis, la jutge ha requerit a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forense (IMLCF) que els remeti una sèrie d’informes sol·licitats l’agost del 2021 i també perquè elaborin un dictamen sobre els residents morts a fi d’obtenir informació respecte a la «positivització» de la covid. Quant al segon procés, en què es pretén aclarir si s’ha comès un presumpte delicte contra la seguretat dels treballadors, la instructora ha demanat a l’IMLCF un informe de quan es van contagiar una quarantena de treballadors del centre. Malgrat que només s’atorga la qualitat d’imputats a la direcció de la residència, la jutge aclareix que s’ha de prendre declaració en la mateixa condició «a aquelles persones físiques o jurídiques que de la instrucció de la causa pogués resultar responsables» en la comissió dels delictes investigats. No precisa més, però obre la porta que en un futur i depenent de les diligències que es practiquin s’ampliï el nombre d’encausats que podrien anar a judici. «Gravíssimes disfuncions» La fiscalia considera que per part de la directora de la residència Fiella i de la responsable higienicosanitària «s’hauria incorregut en gravíssimes disfuncions i dèficits organitzatius amb decisiva influència en el contagi de 42 treballadors d’un total de 64 i en la mort, entre el 22 de novembre i el 25 de desembre del 2020, de 64 dels 142 residents». Al seu entendre, aquestes disfuncions consistirien en l’incompliment del pla de contingència, la falta de previsió, control i supervisió de la direcció i la no-assumpció de les recomanacions efectuades per la Conselleria de Salut. La denúncia exposa que el geriàtric de Tremp va anotar registres de temperatures d’usuaris ja morts, als quals va privar d’una «assistència mèdica adequada». I els residents van ser exposats a un «tracte inadequat» al no evitar-se el seu contagi, obligant-los a mantenir-se amb residents malalts. En aquest sentit, també investiguen si realment van rebre l’atenció que necessitaven, si van tenir falta de cura, alimentació i neteja i, fins i tot, van passar fred i set. Així mateix, se’ls va impedir el contacte amb els seus familiars en els últims moments de la seva vida. En relació amb els familiars, en la denúncia s’explica que alguns d’ells van passar dies sense tenir cap notícia dels seus pròxims i que, de fet, alguns van ser informats que es trobaven en bon estat quan en realitat ja havien mort. La fiscalia denuncia una altra residència al Vallès Un jutge de Sabadell fa una setmana que té en possessió la denúncia de la fiscal de Sabadell on s’acusa la residència Palau, ubicada al municipi de Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental) en què, entre els mesos de març i abril del 2020, la primera onada de la pandèmia, van morir més de 40 avis. L’escrit de denúncia va ser presentat al jutjat número 4 de Sabadell divendres passat, tot i que fonts de la fiscalia no volen revelar més informació fins que el jutge d’instrucció accepti la causa. De fet, la Fiscalia de Sabadell va ser una de les primeres a obrir diligències per la via penal durant la primera onada del coronavirus. La denúncia arriba pràcticament dos anys després, i amb quatre volums de fins a 8.000 folis i una investigació dels Mossos, segons va informar dimarts la ràdio municipal de la localitat.