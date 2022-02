La conferència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, va posar d’acord en la crítica els seus socis de la legislatura -Junts, CUP i comuns- i la resta de l’oposició. «Falten fets» és la lectura compartida per l’arc parlamentari davant d’un discurs que no els ha satisfet en detectar manca de concrecions en un discurs d’«autoconsum».

«El més rellevant són les paraules que no va dir», va assenyalar Jordi Sànchez (Junts) ahir a Catalunya Ràdio, referint-se a l’1-O i a l’expresident Carles Puigdemont, alhora que va exigir aclarir si havia negociat els indults dels presos independentistes amb l’executiu central, cosa que la portaveu del Govern es va afanyar a negar.

Jéssica Albiach (En Comú Podem) va arribar a donar la raó a Sànchez quan va assegurar que «les paraules han d’anar acompanyades dels fets». «Aragonès vol un front ampli, i la conseqüència és que acaba sol i encara més aïllat», va deixar anar. A més, va criticar que se segueixi apostant per macroprojectes com el Hard Rock o els Jocs Olímpics d’Hivern, cosa en què va coincidir la CUP.

La CUP demana «un gir»

Els anticapitalistes, que no van acudir a la conferència, van reclamar al president de la Generalitat «un gir» cap a l’esquerra i posar data al referèndum perquè «les paraules se les emporta el vent». L’ANC, molt més contundent, va anunciar que «no participarà en la unitat d’acció i de mobilització» independentista que va plantejar Aragonès perquè no dóna suport a negociar «concessions» amb el Govern sense «preparar alternatives unilaterals».

El PSC, com a principal partit de l’oposició, va considerar que el president de la Generalitat no va aportar «res de nou» i que només es va dirigir a l’independentisme, cosa que també van lamentar des de Ciutadans i el PPC. «El procés independentista és una de les causes de l’auge de l’extrema dreta», va replicar Jaume Collboni (PSC) després que Aragonès digués que el Govern, si no resol el conflicte català, «estarà obrint la porta a la dreta i a l’extrema dreta».