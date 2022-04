PSC i ERC aparquen la batalla parlamentària. Les formacions havien registrat peticions de compareixença creuades sobre presumptes casos de corrupció a les seves files, però es van donar una treva i les van postergar. Així, la comissió d’assumptes institucionals va ajornar ahir aquest duel després que arribessin a un acord de no-agressió, segons fonts parlamentàries, que, a més, va servir per salvar el portaveu republicà, Gabriel Rufián, d’haver de donar explicacions al Parlament per les seves declaracions sobre la connexió russa de l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont, com demanava Junts.

ERC havia tramitat la sol·licitud perquè el PSC donés explicacions en seu parlamentària sobre el cas del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat. Així, se citava l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín; el regidor socialista que va denunciar el cas, Jaume Graells; el primer secretari del PSC al municipi que recentment va dimitir, Cristian Alcázar, i l’exregidor que va ser destituït en ser investigat pel cas, Cristóbal Plaza.

El PSC va posar sobre la taula la compareixença de l’exregidora republicana de l’Ajuntament de Manlleu Carme Trillas, que va ser obligada a dimitir per part del partit per actuacions presumptament irregulars en l’anul·lació de sancions; de Xavier Vendrell, investigat en el marc de l’operació Volhov; de l’exalcalde de l’Ajuntament de Sabadell Juli Fernàndez, per la compravenda de l’antiga fàbrica Artèxtil al clan Moreno-Jodorovich, així com de l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, per la investigació sobre presumptes irregularitats en l’ús d’un solar que el consistori feia servir com pàrquing.

Tot això queda, per ara, aparcat per no enterbolir encara més les relacions entre els partits, que ara passen per un nou sotrac arran del «Catalangate», el cas d’espionatge a 67 independentistes a través de programari israelià Pegasus.