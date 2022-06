Un jutge ha ordenat a l'Ajuntament de Berga que suspengui de manera cautelar els concerts de Patum que s'havien de fer a la Plaça Cim d'Estela o a finalitzar-los, com a molt tard, a la una de la matinada. El magistrat ha estimat les mesures cautelars exigides per la residència de gent gran Berga Residencial. El centre demanava que se suspenguessin els concerts perquè superarien els 80 decibels.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha dit que han rebut les cautelars aquest dimecres a la tarda i que estan estudiant "diferents vies" per trobar una solució. Assegura que no tenien coneixement que la residència hagués denunciat aquesta situació. El concerts estaven previstos per a dijous i divendres fins més enllà de les cinc de la matinada.