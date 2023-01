Si res ho remeia (el sindicat Metges de Catalunya, les patronals i Salut esgoten negociacions), la sanitat pública catalana anirà a la vaga els dies 25 i 26 de gener. El Departament de Treball de la Generalitat ha establert uns serveis mínims no només per a aquests dos dies, sinó també per a aquest dimarts, dia en què la Intersindical, un sindicat minoritari de personal sanitari, ha convocat una aturada, de manera que són tres les jornades de mobilitzacions.

Els serveis mínims són els següents: Als centres d’assistència extrahospitalària –primordialment, els CAPs–, el servei d’assistència a la urgència durant l’horari habitual de cada centre es prestarà «amb un 25% de la plantilla durant el primer dia» i es passarà «a un terç de la plantilla» a partir del segon dia de vaga.

Quan el dispositiu assistencial sigui unipersonal –per exemple, un CAP on només hi ha un doctor de guàrdia a les urgències–, aquest es passarà a considerar com a servei mínim.

En termes generals, tots els serveis no urgents funcionaran «amb el mateix règim que un dia festiu, exceptuant els centres on la plantilla sigui la mateixa que els dia laborables, on passarà a ser del 50%».

També hi haurà serveis mínims del 50% en el personal dels serveis de donació de sang i als equips mòbils del Banc de Sang i Teixits.

Quant a l’activitat quirúrgica, el personal haurà d’atendre operacions «inajornables», derivades de l’atenció urgent i greu, seguint el criteri de la direcció mèdica. El decret del Departament de Treball estableix que hi ha d’haver funcionament normal en l’atenció d’urgències telefòniques del 061, en urgències hospitalàries, les ucis, les unitats d’hemodiàlisi i de neonatologia, i en parts, tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i altres procediments considerats d’urgència vital. Infermeres, auxiliars i la resta de personal de la sanitat de Catalunya se sumen a la vaga dels metges del 25 i 26 gener També s’ha de garantir el servei de neteja i d’hostaleria a àrees d’ingressats i d’alt risc. Quant al transport sanitari, el decret estableix que s’haurà d’atendre qualsevol urgència, així com trasllats per a tractaments requerits pel doctor o als domicilis després d’una alta.