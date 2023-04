Els ciberatacants del Clínic amenacen ara de publicar dades sobre pacients amb malalties infeccioses, així com també sobre l'ús de fàrmacs experimentals per a la gent gran. Ho afirma en un comunicat avançat per alguns mitjans el grup RansomHouse, que respon d'aquesta manera al bloqueig de la pàgina web per part dels Mossos d'Esquadra. Els delinqüents assenyalen que en els propers dies hi haurà "diversos canvis" que "inquietaran" a la policia i agraeixen als Mossos el bloqueig de la informació, ja que arran d'això, afegeixen, no haurien canviat a "una nova solució" per filtrar les dades.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya confirma que el comunicat s'ha difós pels canals de RansomHouse i que darrere hi ha els ciberdelinqüents que van atacar el Clínic. Per ara, els Mossos no s'han pronunciat. El ciberatac accentua el desabastiment de medicaments a farmàcies gironines