El magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha demanat a l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí i a la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular que es pronunciïn després que l'exconsellera d'Educació no s'hagi presentat aquest dilluns a declarar a l'alt tribunal. En una providència, Llarena els dona cinc dies per fer-ho. D'una banda, el magistrat sol·licita a Ponsatí que aporti la documentació que demostri que ha demanat empara de la seva immunitat parlamentària. La defensa de l'eurodiputada argumentava en l'escrit en què ha comunicat a Llarena que no compareixeria que això hauria de provocar la suspensió del procediment.

L'advocat de Ponsatí, Gonzalo Boye, ha esgrimit una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per justificar que amb aquesta demanda d'empara Llarena estaria obligat a deixar sense efecte la citació i la resta de mesures restrictives dels drets de Ponsatí. Ponsatí no compareixerà al Suprem: "Ja ha arribat a Brussel·les o està de camí" D'altra banda, el magistrat demana a la resta de parts que es pronunciïn sobre si l'ordre de compareixença de Ponsatí s'hauria de convertir en una ordre de detenció davant la incompareixença de l'eurodiputada i sobre l'argumentació de la defensa.