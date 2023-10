Els mítics personatges de còmic Mortadel·lo i Filemó ja "controlen" el trànsit en un semàfor de Barcelona, marcant amb la seva silueta el vermell i el verd, en un particular homenatge al seu creador, Francisco Ibáñez.

El primer dels quatre semàfors que tindran aquests personatges és a la cruïlla del Carrer Treball amb Concili de Trento, al districte de Sant Martí, on va viure Ibáñez i davant la guardonada biblioteca Gabriel García Márquez.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest dissabte la idea que va llançar per les xarxes socials un professor retirat, Francisco José Ibáñez -que no té relació familiar amb el dibuixant- que els semàfors tinguessin imatges de Mortadel·lo i Filemó.

"Allò es va convertir en un clam popular per a tots els que hem llegit, esmorzat i berenat amb els còmics d'Ibañez i vam decidir atendre aquesta meravellosa proposta, amb permís de la família i l'editorial", ha relatat Collboni.

La filla d'Ibañez, Núria Ibáñez, ha aventurat que al seu pare li hauria encantat veure aquest semàfor: "Hauria rigut molt amb la proposta i la idea, pensaria que seria divertidíssim veure Mortadel·lo i Filemó canviar constantment de verd a vermell; estaria encantat", ha afirmat.

L'impulsor de la iniciativa, Francisco José Ibáñez, ha admès que no esperava que en només dos mesos s'hagués fet realitat la seva idea, que va sorgir d'un viatge a una localitat de Dinamarca, Aarhus, on hi ha imatges de víkings als semàfors.

"La primera paga que vaig tenir amb set anys crec que me la vaig gastar en un còmic de Mortadel·lo i Filemó i a l'escola -com a professor- he treballat molt el còmic, perquè és una porta a la literatura", ha expressat aquest docent retirat.