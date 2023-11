El Consell Escolar de Catalunya (CEC) i el Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) han convocat plens extraordinaris d'urgència per tractar sobre una regulació eventual dels telèfons mòbils intel·ligents als centres educatius catalans. La convocatòria del ple extraordinari del CEMB, que s'ha convocat per aquest dijous 9 de novembre i a la qual ha tingut accés EFE, s'ha enviat als seus membres en el marc del debat proposat pel CEC per obtenir opinions de la comunitat educativa sobre la regulació de l'ús dels telèfons mòbils. Per la seva banda, el consell escolar extraordinari del CEC s'ha convocat per al proper 16 de novembre.

Segons la convocatòria del CEMB, la conselleria d'Educació "planteja la possibilitat d'establir un marc general que acompanyi els centres per prendre decisions sobre els usos dels dispositius amb la participació de la comunitat educativa". "Convivim en un entorn on la presència i sovint l'abús dels telèfons mòbils dins i fora dels centres educatius ha generat alarma social i aquesta situació també ha provocat controvèrsia sobre la presència del telèfon mòbil a l'àmbit educatiu", ha traslladat el CEMB als seus membres a la comunicació de convocatòria. Per al CEMB, "hi ha una necessitat inajornable d'educar l'alumnat en relació amb els entorns digitals que formen i formaran part de la seva vida, tant pel que fa a la dimensió social com a la utilització com a eina d'aprenentatge". Per això, indica que "tots aquests elements fan necessari el debat sobre la presència dels telèfons mòbils als centres". Davant de l'"ajustat" calendari que es proposa des del CEC, el CEMB ha convocat el plenari extraordinari d'aquest dijous i ha enviat un qüestionari als seus membres "per poder fer el debat presencial" i "compartint les aportacions de cadascun". El CEMB pregunta als seus membres sobre el grau d'acord davant el fet que la conselleria d'Educació creï un marc general per regular l'ús dels telèfons mòbils i sobre si la regulació s'ha de dur a terme per part de cada col·legi "a funció de la seva realitat". També es pregunta als membres si estan d'acord que la regulació dels mòbils es faci amb la participació dels membres de la comunitat educativa i sobre si creuen que és oportú que la regulació del seu ús que aprovi el Consell Escolar s'inclogui a la normativa del centre i es publiquin a la seva web. Els membres també hauran de pronunciar-se sobre que Educació doni suport explícit als centres en aquesta regulació a través de l'acompanyament i la supervisió, i opinar davant el fet que els col·legis defineixin de forma explícita en el seu projecte educatiu l'ús dels mòbils en activitats de'nsenyament. També es pregunta el grau de regulació que creuen convenient als espais de les escoles com activitats lectives, biblioteca, passadissos pati, espais d'acollida o extraescolars, entre d'altres. Els plens extraordinaris s'han convocat després que nombroses famílies s'estiguin mobilitzant per demanar una regulació a les escoles davant l'ús dels telèfons mòbils per part dels alumnes d'ESO ja que defensen que el seu ús és nociu abans dels 16 anys. El 60% dels adolescents no tenen normes a casa per a l'ús de les pantalles