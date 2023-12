El Ministeri d'Educació proposarà a les Comunitats Autònomes prohibir el telèfon mòbil a primària i regular-lo a secundària. Si la mesura tira endavant, els nens no podran utilitzar telèfons mòbils a l'escola fins als dotze anys, i a partir d'aquesta edat només ho podran fer sota supervisió i demanda del professor, en cas que sigui necessari per al projecte pedagògic de la seva assignatura. La ministra Pilar Alegria ha explicat la iniciativa en roda de premsa i ha afegit que el ministeri té previst dur la proposta a una reunió el gener vinent amb les autonomies i el Consell Escolar. Alegria també ha indicat que buscarà consensuar la mesura amb els diferents actors implicats.

Segons ha afegit la ministra, la proposta per a secundària inclou també que els alumnes no puguin fer servir els aparells ni a l'hora del pati ni al menjador, en els centres on s'ofereix aquest servei per a l'etapa de secundària.

"L'educació no pot ser la resposta a tot però sí ha de ser part de la solució", ha afirmat la ministra. El Ministeri també es compromet a seguir treballant en la formació digital de docents i alumnes per assolir un us "correcte i saludable" dels dispositius mòbils, així com el coneixement i els riscos i beneficis del mateix.

Cotitzacions de l'FP

Alegria ha anunciat la proposta en la Conferència Sectorial d'Educació que ha tingut lloc aquest dimecres, en el marc de la qual també s'ha abordat la pròxima entrada en vigor de les cotitzacions a la Seguretat Social de les pràctiques dels alumnes de Formació Professional.

Els alumnes cotitzaran pel temps de pràctiques que facin a les empreses, que serà d'almenys el 25% de les hores lectives. La Seguretat Social bonificarà el 95% de les cotitzacions i el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports finançarà el 5% restant el 2024.

Alhora, a la reunió s'ha aprovat la distribució de prop de 330 milions d'euros corresponents a quatre programes de cooperació territorial vinculats a l'FP, l'educació infantil, l'ensenyament de programació i robòtica i l'escolarització de desplaçats per la guerra d'Ucraïna.