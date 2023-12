La Marató ha recaptat 5.705.395 d’euros en una jornada aquest diumenge en benefici de la salut sexual i reproductiva, segons la xifra final del marcador del programa solidari de 3Cat. La Marató ha volgut visibilitzar aquest any problemes i patologies que afecten especialment les dones i els joves i trencar tabús i estigmes al voltant de la salut sexual i reproductiva.

La jornada ha comptat amb activitats arreu del territori, en què experts i testimonis han compartit coneixements i experiències per contribuir a divulgar, sensibilitzar i recollir fons per a la recerca. Una de les novetats de la 32a edició ha estat l'espai jove del Fòrum de Barcelona, amb actuacions de The Tyets, Figa Flawas, Mushka o Julieta, entre d’altres artistes.

La Marató ha tancat el programa amb més de 5,7 milions d'euros recaptats després de comptar els fons sumats per entitats i col·lectius que han organitzat més de 3.000 activitats populars i les aportacions recollides des de les seus telefòniques, per internet o enviaments bancaris; una xifra que es pot ampliar en les properes setmanes, ja que el 31 de març és quan es tancarà definitivament el marcador del programa de la plataforma 3Cat.