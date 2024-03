Sílvia Paneque, presidenta del Congrés del PSC

La diputada i portaveu del PSC de Girona, Sílvia Paneque, serà des d’avui i fins diumenge la presidenta del 15è Congrés del PSC que tindrà lloc al Palau de Congressos de Barcelona. Durant aquests dies, la presidència del congrés ostentarà la màxima autoritat del partit fins a la ratificació del primer secretari, Salvador Illa, i l’elecció de l’executiva que portarà les regnes del partit durant els pròxims 3-4 anys.

“És un honor poder exercir aquesta responsabilitat en aquest 15è Congrés. És un reconeixement també a la ciutat de Girona i a la feina que hem fet durant tots aquests anys i que va culminar amb la victòria a les eleccions municipals del maig passat” ha explicat Sílvia Paneque. La presidenta del 15 Congrés del PSC ha fet un discurs basat en la necessitat del retrobament entre catalans, la convivència i de creure en un futur tranquil, estable, alegre i ple d’esperança per a Catalunya.

“Catalunya és àgora per viure-hi en llibertat. Inclusió i oportunitats. Modernitat i progrés. És sobretot compromís amb els vulnerables. I abraçada als nouvinguts. Catalunya és seriositat. Talent empresarial. Justícia obrera i sindical. És universitat, art, empresa, botiga. I, sobretot, treball ben fet. Catalunya és ruralia i muntanya i urbanitat i ciutat. Catalunya ho és tot. I és que tot no es pot limitar. S’ha d’estimar i respectar. S’ha de potenciar” ha destacat Paneque en la seva intervenció.

I ha acabat el discurs amb una referència a la ciutat “Girona és una ciutat de futur. Amb ganes de fer les coses bé. De ser coneguda i reconeguda per les seves fortaleses. Delicada, sí. Però amb un esperit irreductible. I Hi podeu comptar, perquè com Barcelona, i la resta de grans ciutats i municipis de Catalunya, té un esperit obert, té voluntat de progrés i està compromesa amb la igualtat i la llibertat. Hi podeu comptar”.