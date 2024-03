Funcionaris de presons tornen a tallar l'accés a Quatre Camins i a la presó de Dones

Més d'un centenar de funcionaris de presons tornen a tallar aquest dissabte al matí l'accés al centre penitenciari de Quatre Camins i a la presó de Joves, a la Roca del Vallès, després que divendres al vespre decidissin aixecar el bloqueig a les presons i permetre el canvi de guàrdia dels treballadors 24 hores després. També està bloquejat l'accés a la presó de Dones, a Barcelona. En aquests centres no s'ha pogut, per tant, fer el canvi de torn amb normalitat i no es pot garantir l'activitat ordinària ni les visites familiars. Els interns romanen a les cel·les. A Quatre Camins, un grup de funcionaris han entrat al centre perquè els seus companys de dintre els han avisat que la situació s'estava posant tensa a l'interior.

Els funcionaris han arribat aquest dissabte a Quatre Camins abans de les sis i han tallat l’accés amb pneumàtics i branques que han encès. Han demanat la dimissió del director de la presó. Asseguren que aplica un protocol que els posa en perill i que al centre penitenciari s’han produït agressions molt greus, l’última aquesta mateixa setmana.

5.000 interns van romandre a la seva cel·la durant tot el dia divendres perquè no hi havia prou treballadors per poder-los controlar. Es van produir alguns incidents.

Només acceptaran la dimissió del director

Fernando Fernández, treballador de Quatre Camins, ha explicat que, més enllà de les protestes a totes les presons, al seu centre es dona la particularitat que hi ha un equip directiu "que posa en perill la salut i seguretat dels funcionaris". "Hem dit prou", ha declarat. Els treballadors d'aquest centre reclamen la dimissió del director per aquesta política i per unes declaracions internes que hauria fet aquest divendres en les que els hauria dit que no feien bé la seva feina i que eren els culpables de les agressions, segons els manifestants.

Fernández ha explicat que aquesta setmana s'han produït fins a set agressions a funcionaris, just el mateix dia que van matar una cuinera a Mas d'Enric. Ha afegit que hi ha un protocol en funcionament al centre "que no ha signat ningú" i sobre el que ja van alertar que no es podria aplicar. A més, ha criticat les polítiques "del bonisme" per part del Departament de Justícia.

Per tot plegat, exigeixen la dimissió o el cessament "fulminant" del director perquè s'ha creuat una línia vermella. Ho demanen per poder treballar "amb normalitat": "Saber que podrem tornar a casa i veure les nostres famílies", ha dit. I és que ha afirmat que si els funcionaris no poden treballar amb uns mínims de seguretat, no poden garantir la seguretat dels interns.

En aquest context, la protesta es manté i alerten que "l'única via de negociació sobre la taula és el cessament del director".

A Quatre Camins hi ha un miler de reclusos i els manifestants asseguren que la ràtio real és d'un funcionari de seguretat per cada 50 presos. I és que asseguren que quan la conselleria dona les ràtios té en compte personal que no és de seguretat.