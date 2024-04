Aragonès no acceptarà els vots de la ultradretana Sílvia Orriols per a ser investit

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acceptarà "en cap cas" els vots de la formació d'extrema dreta independentista Aliança Catalana, liderada per l'alcaldessa de Ripoll (Ripollès), Sílvia Orriols, en una hipotètica investidura després de les eleccions catalanes del 12 de maig. Així ho ha assegurat de manera contundent, en declaracions a EFE, el viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, home de confiança de Pere Aragonès i responsable de estratègia electoral d'ERC.

Les enquestes apunten a la possible entrada al Parlament de Sílvia Orriols, però, fins i tot en el cas que finalment obtingués representació parlamentària i els seus vots fossin decisius per decantar la investidura, Aragonès no acceptaria el suport. Esquerra Republicana, ha afirmat Sabrià, "ha estat el primer bastió contra el feixisme des del dia de la seva creació" i "això no canviarà, en cap cas, ni tan sols en cas que Aliança Catalana disposés de la clau de la investidura".

Aquesta posició es tradueix, doncs, en "un 'no' rotund a qualsevol tipus de suport de Sílvia Orriols en una investidura": "No ho acceptaríem en cap cas", ha afegit. "Amb el feixisme nosaltres no juguem", ha afirmat Sabrià, que ha contraposat la seva rotunditat a l'actitud que va mantenir el 2019 Ada Colau, que va aconseguir ser investida com a alcaldessa de Barcelona gràcies als vots de l'exprimer ministre francès Manuel Valls.

Sabrià també ha recordat que l'actual alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, després de les eleccions municipals de l'any passat va aconseguir ser investit gràcies al suport que li va prestar in extremis el PP. "Nosaltres no farem 'un Barcelona'. No ho farem. Nosaltres no farem el que va fer Ada Colau o el que gairebé ha fet Jaume Collboni, que és acceptar qualsevol cosa a qualsevol preu només per aconseguir ser investit", ha recalcat el viceconseller.

Sabrià ha subratllat que "per davant de tot hi ha uns principis" i ha insistit: "Jo ho dic tant com ho va dir Colau sobre Valls, amb una diferència, que és que jo estic dient la veritat. Aquesta frase també la va dir Colau, però ella va mentir i va acabar sent investida amb els vots de Valls". "Nosaltres diem que això no passarà, i això no passarà", ha emfatitzat Sabrià, que ha assenyalat que a ERC sempre estan "disposats a retre comptes" pels compromisos adquirits.

Avís a JxCat

En un hipotètic escenari en què fos el candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui tingués a les mans la possibilitat de ser investit i necessités el suport de la ultradretana Sílvia Orriols, ha indicat que "seria bo" per a Junts llançar el mateix missatge de rebuig als vots d'aquesta formació d'extrema dreta. "Les coses de Junts les ha de dir Junts, no puc contestar per Convergència, que facin el que creguin. Però a mi em semblaria molt mala notícia per al país" que Puigdemont acceptés els vots d'Aliança Catalana per arribar a la presidència, ha apuntat.