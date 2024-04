La Moncloa tanca la porta a la proposta de referèndum de Pere Aragonès

La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha tancat la porta aquest dimarts a la proposta de referèndum que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat a Barcelona. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Alegría ha apuntat que la proposta se circumscriu en l'àmbit electoral del 12-M. "La posició que ha traslladat Aragonès és la seva posició, però no és en absolut la d'aquest govern, i menys la de la majoria de la societat catalana", ha dit. Segons Alegría, la proposta del president de la Generalitat "va en contra" de l'aposta del seu govern per la "unitat, el retrobament i l'avenç" de Catalunya i Espanya. Una política, ha afegit, que té el suport "de la majoria de la societat catalana".

"La posició del govern d'Espanya és de sobres coneguda", ha recordat, i "no compartim en absolut aquesta proposta que avui traslladava el candidat Aragonès". En aquest marc, ha recordat que "quan hi ha eleccions tan pròximes els candidats llancen es seves propostes".

Segons Alegría, la proposta d'Aragonès "no està en absolut al full de ruta del govern" espanyol, que passa per "la unitat, el retrobament i la concòrdia". "Unes polítiques que han estat avalades clarament per la societat catalana", ha dit.

També ha negat que la petició pugui afectar la legislatura espanyola. "Som conscients que la majoria parlamentària passa pel diàleg amb diferents grups", i "continuarem amb un diàleg constructiu per aplicar lleis i mesures que millorin la vida de la gent".