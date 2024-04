Aragonès proposa un referèndum amb l'article 92 de la Constitució i la pregunta 'Vol que Catalunya sigui un Estat independent?'

L'article 92 de la Constitució Espanyola. Aquesta és la via jurídica que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat aquest dimarts com la més factible per a celebrar un referèndum d'independència a Catalunya pactat amb el Govern i emparat en la legalitat. També ha proposat quin hauria de ser la pregunta exacta: "Vol que Catalunya sigui un estat independent?".

El president ha arribat aquesta conclusió després de rebre l'informe del Institut d'Estudis d'Autogovern, un òrgan dependent de la Generalitat, al qual Aragonès va encarregar l'octubre passat trobar les "vies jurídiques" per a celebrar aquesta consulta.