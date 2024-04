Els Comuns proposen una moratòria per a construir piscines privades i que "s'acabi la barra lliure" d'aigua al turisme

Els Comuns proposen que hi hagi una moratòria en la construcció de piscines privades, mentre segueixi la crisi per la sequera. La candidata del partit, Jéssica Albiach, ho ha anunciat en l'acte de presentació de la llista a les comarques gironines, a tocar del riu Onyar. Albiach considera que es tracta d'una proposta de "sentit comú" i lamenta que el turisme hagi tingut "barra lliure d'aigua" aquesta Setmana Santa mentre hi ha unes restriccions "brutals" en la pagesia i en la indústria. Per això, la líder dels Comuns Sumar pel 12-M aposta perquè hi hagi "esforços compartits" entre els diferents sectors econòmics i recorda que el del turisme és "només un sector més". "No es pot abusar d'un bé que és escàs", argumenta.

Prohibir la construcció de piscines privades. Aquesta és la proposta que els Comuns volen tirar endavant, per tal de contribuir a fer front a la sequera. La cap de llista a les eleccions el 12-M, Jéssica Albiach, assenyala que no es tracta d'una "ocurrència" del partit sinó d’una iniciativa "de sentit comú" que, destaca, ja s'està aplicant a zones com Palafrugell (Baix Empordà) i que s'està estudiant a d’altres llocs com Terrassa. Albiach ha emfatitzat que es tracta de les piscines privades: "En situació de sequera, s'ha de prioritzar tot allò que és públic, allò que és comunitari", ha remarcat.

La líder dels Comuns Sumar ha aprofitat per carregar contra el sector turístic, a qui acusa d’estar gaudint de "barra lliure" d’aigua, un fet que contrasta especialment amb les restriccions que el món de la pagesia i la indústria pateixen. "Hem d'acabar amb els privilegis d'alguns sectors i el que no pot ser és que no hi hagi restriccions pel turisme quan els veïns i les veïnes estem fent esforços per reduir el consum, quan la pagesia té restriccions del 80% i la indústria també pateix restriccions. El que calen són esforços compartits", ha reclamat Albiach.

La cap de llista dels Comus Sumar ha tornat a carregar contra el Govern a qui ha acusat “d’arribar tard” a la gestió de la sequera i demana que “redistribueixi els esforços” entre els diferents sectors per tal de fer front a la sequera.

Que no sigui un decorat d’Instagram

Albiach ha fet les declaracions en la presentació de la llista de Comuns Sumar a les comarques gironines, a tocar del riu Onyar i del pont de Sant Feliu. A Albiach l'han acompanyat el candidat a la demarcació, Eloi Badia, i la resta de la llista.

Es tracta d’una zona especialment turística del Barri Vell, just al costat de l’estàtua del Cul de la Lleona, on s’hi apleguen nombrosos turistes. En aquest sentit, Albiach ha reivindicat la necessitat de que tant Girona com la resta de la demarcació “no sigui un decorat d’Instagram ni un parc temàtic per als rics” sinó un “espai a protegir”.