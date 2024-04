Puigdemont es trasllada a viure a la comarca del Vallespir

Carles Puigdemont ha deixat la Casa de la República a Waterloo, a Bèlgica, per instal·lar-se a la comarca del Vallespir, al sud de França, on s'hi ha traslladat des de la Setmana Santa. Així ho expliquen fonts de Junts per Catalunya, que assenyalen que l'expresident i candidat a les eleccions del 12-M té intenció de fer bona part de la campanya electoral presencialment, sense pantalles a diferències d'anteriors convocatòries electorals on ha estat cap de llista. De fet, Puigdemont ja va anunciar la seva candidatura el passat 21 de març en un acte públic a l'Ajuntament d'Elna. Aquest dissabte, en un altre esdeveniment al municipi rossellonès, presentarà les seves llistes per al 12 de maig.

Durant la Setmana Santa, Carles Puigdemont s'ha traslladat a viure en una casa a la comarca del Vallespir, en un municipi a concretar, a aproximadament tres quarts d'hora en cotxe d'Amer, municipi on tenia la residència abans de marxar a l'exili l'octubre del 2017.

Segons fonts de Junts per Catalunya, des que ha fet la mudança al Vallespir, el candidat a les eleccions del 12-M ja està en contacte amb gent, manté reunions sectorials diàriament i està rebent persones de diversos sectors.

Retorn des de la Catalunya del Nord

D'aquesta manera, un eventual retorn de l'expresident a Catalunya es produirà des de l'anomenada Catalunya del Nord. Durant l'acte de presentació de la seva candidatura, Carles Puigdemont va assegurar que tenia intenció de tornar el dia del debat d'investidura al Parlament, encara que corregués el risc de ser detingut perquè la justícia espanyola no apliqués la llei d'amnistia.

Presentació de candidatura a Elna

Aquest mateix dissabte, Puigdemont celebrarà un nou acte públic al municipi d'Elna per a presentar la candidatura a les eleccions del 12-M. Segons fonts de Junts, hi ha 1.300 persones inscrites a l'acte.

A més del fitxatge de l'empresària tecnològica Anna Navarro com a número dos, destaca l'aposta per Josep Rull com a número tres, i l'actual presidenta del Parlament, Anna Erra, com a número quatre. Els segueixen el fins ara president del grup de Junts, Albert Batet; l’escriptora Enatu Domingo, que s’inscriu com a independent; i el portaveu del partit, Josep Rius. L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tancarà simbòlicament la llista.