Educació començarà a aplicar el curs vinent un programa per millorar les matemàtiques i un pla de comprensió lectora

Educació crearà docents referents de matemàtiques i llengües als centres i començarà a implementar el curs vinent un pla per millorar la comprensió lectora, inicialment a 250 centres. Escoles i instituts rebran guies d’aprenentatges bàsics de cada curs per estandarditzar el que han d’ensenyar i també les avaluacions. En paral·lel, es posarà en marxa un nou programa per a la millora de les matemàtiques, començant per 200 centres. Aquestes són algunes de les mesures que la consellera d’Educació, Anna Simó, ha traslladat aquest dimarts al ple del Consell d’Educació de Catalunya en resposta al document de propostes creat pel Grup Impulsor de millores educatives per millorar els resultats educatius després dels mals resultats de l’informe PISA.

El departament remarca el “context poc idoni” per desplegar qualsevol mesura tenint en compte que no hi ha pressupostos aprovats, la legislatura s’acaba i no s’ha pogut crear encara l’Agència d’Avaluació i Prospectiva, una eina que Educació volia impulsar per generar evidències científiques que guiïn les polítiques per millorar la qualitat del sistema educatiu. Es compromet a crear-la a l’inici de la propera legislatura si continua al Govern.

També alerta que hi ha propostes que no són aplicables en un termini curt, no només per la manca de pressupost, sinó perquè implementar-les totes alhora podria suposar un “tensionament” del sistema. Ara bé, es compromet a fer-les efectives quan sigui possible. Una de les mesures que va plantejar el grup va ser recuperar la sisena hora, però la consellera no n’ha fet referència explícita.

Així doncs, Educació facilitarà als centres educatius la concreció dels aprenentatges bàsics per facilitar als docents la seva identificació en les diferents àrees del currículum. La consellera ha explicat que ja s’estan elaborant els documents orientatius, unes guies que inclouran els criteris d’avaluació clau per a cadascun dels cicles i que serviran per programar i dissenyar activitats d’aprenentatge i avaluació. També es lliuraran orientacions als centres per seqüenciar i fixar l’aprenentatge de la lectoescriptura al primer cicle de primària.

Contra l'abandonament escolar

Simó també ha traslladat altres mesures, com ara la incorporació de 220 noves dotacions de personal docent d’atenció a la diversitat i de 120 dotacions de personal d’atenció educativa. S’estabilitzen les 881 dotacions d’aula d’acollida i es preveu revisar l’actual model.

Educació es compromet a presentar en el primer trimestre del curs 2024-2025 un pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur amb l’objectiu de situar Catalunya per sota del 9% que marca la UE. El departament preveu dissenyar durant el proper curs el nou Pla de formació permanent del personal docent i no docent. També en el proper curs està previst preparar el suport normatiu per fer una prova pilot de zones educatives de cara al curs 2025-2026. En matèria de calendari i horari lectiu, Educació recorda que ha encarregat un estudi a Ivàlua per estudiar els horaris i la implementació de la jornada contínua.