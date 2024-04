Detenen un menor d'edat per assetjar i extorsionar sexualment més de 20 joves a través de les xarxes socials

La Policia Nacional ha detingut un jove menor d'edat per assetjar més de vint víctimes, algunes d'elles també de menys de 18 anys, a través de les xarxes socials. L'arrestat va suplantar la identitat d'un noi de Barcelona i va fer servir fotografies seves per crear falsos perfils des dels quals operava. Contactava amb les noies a través d'una coneguda plataforma i després les extorsionava sexualment mitjançant una altre canal. A més, havia demanat a diferents persones que s'obrissin perfils per ell, donat que algunes xarxes ja no li permetien crear-ne de nous. La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies registrades a diferents províncies de tota Espanya. Les indagacions policials van permetre localitzar i detenir el jove.

La investigació l’han dut a terme agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional. Quan els agents van tenir coneixement dels fets, van començar un estudi minuciós per trobar similituds entre les denúncies que poguessin compartir autoria. En aquest sentit, no van trigar a aïllar una sèrie de característiques úniques com ara el modus operandi, els noms d'usuari emprats o la manera de sol·licitar les imatges de contingut sexual i d'amenaçar les víctimes, amb crueltat especial.

Això va permetre als agents recopilar fins a 22 denúncies interposades a Policia Nacional per totaas Espanya. En concret se’n van rebre a Oviedo, Barcelona, Palència, Madrid, Palma de Mallorca, Torrejón de Ardoz i Granada. Alhora, la policia va detectar nexes comunes a totes elles.

Suplantació d’identitat d'un jove de Barcelona

En un primer moment les indagacions es van centrar en un jove la foto del qual apareixia als perfils de xarxes socials des dels quals s'estaven fent els fets delictius. Tot i això, després de diverses gestions, els agents van acreditar la seva innocència comprovant que algú estava usurpant la seva identitat i utilitzant les seves fotos sense el seu coneixement ni consentiment.

Va ser a partir d'aquest moment, i després d'acreditar que darrere les denúncies hi havia el mateix autor, quan va començar la col·laboració coordinada de tots els investigadors de les províncies implicades.

La dificultat de l'operació ha radicat en l'existència de molts perfils diferents des dels quals es feien els fets. A més, les adreces IP des de les quals els obrien i accedien a ells es gestionaven a múltiples punts d'Espanya, sense mostrar els seus titulars relació aparent entre ells.

Les adreces IP van acotar la cerca

A mesura que va avançar el cas, els agents van observar que hi havia certes adreces IP que es repetien en totes les investigacions. Aquestes conduïen a dos domicilis concrets, separats per uns quants quilòmetres.

La policia va dur a terme entrades i escorcolls en aquesta punts i va detenir l'autor dels fets. A més, els agents van comissar el telèfon mòbil que el menor feia servir i que contenia evidències.

D'altra banda, els investigadors van descobrir el motiu pel qual apareixien tantes adreces IP repartides per tot l’Estat. Una de les xarxes socials que estava utilitzant no li permetia obrir més perfils, motiu pel qual sol·licitava a diferents persones amb qui contactava per Internet, que ho fessin per ell perquè posteriorment, li facilitessin les credencials d'accés.

El menor va ser posat a la disposició de la Secció de Menors de la Fiscalia i l'autoritat judicial va decretar el seu ingrés cautelar en règim tancat.