Només un dels set imputats en la causa de Tsunami anirà aquest dimecres a declarar

El jutge Manuel García Castellón, que indaga en el cas de Tsunami Democràtic, ha citat per a aquest dimecres els set imputats acusats d’un delicte de terrorisme en el marc de les protestes per la sentència de l’1 d’octubre, però dels set imputats, només en compareixerà una: la dirigent d’ERC Marta Molina, que ho farà per videoconferència des de Barcelona.

Les defenses de la resta d’acusats han ajornat aquesta primera declaració al·legant diferents motius, com, per exemple, que altres dels seus clients tenien judicis programats. Entre ells, la secretària general d’ERC, Marta Rovira; la mà dreta de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, l’empresari Oriol Soler; o el gironí Josep Campmajó.

Quatre anys d’instrucció

La citació arriba una setmana abans que s’aprovi la llei d’amnistia, una cosa que des de l’independentisme asseguren que no és «una casualitat». Dirigents dels partits i entitats sobiranistes van denunciar ahir públicament en un manifest que la reactivació d’aquesta causa es fa en el marc de la tramitació de l’amnistia, després de quatre anys d’instrucció del cas.

El delicte pel qual s’acusa els imputats, el de terrorisme, cal veure si encaixa, a ulls dels jutges, en aquesta mesura de gràcia que s’aprovarà de manera definitiva el 30 de maig al Congrés, perquè hi ha veus que temen que avui el jutge pugui decretar presó provisional per a Molina. En aquest sentit, ella mateixa va afirmar que és conscient que aquesta pot ser una possibilitat: «Jo ho assumeixo, però l’Estat haurà d’assumir les conseqüències de tornar a tenir presos polítics».

El manifest, signat per desenes de persones i entitats, declara que l’acusació de terrorisme «és absolutament infundada i només busca reprimir les persones compromeses amb la independència i l’exercici dels drets fonamentals».