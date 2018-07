Ripoll restringirà l'accés als vehicles a la riera de Vilardell durant l'estiu

L'Ajuntament de Ripoll restringirà l'accés a la riera de Vilardell (des de la C-26) als vehicles a partir d'aquest cap de setmana i es mantindrà tot l'estiu. Les restriccions als vehicles, amb excepció dels residents, s'aplicarà tots els caps de setmana de juliol i agost, i també comprendrà la primera quinzena d'agost. En canvi, s'hi podrà accedir a peu o amb bicicleta. La resta de dies la velocitat màxima serà de 30 km i només es permetrà l'estacionament en zones expressament senyalitzades o on no es dificulti la circulació.

El consistori aplica així unes mesures que ja va fer efectives l'any passat, i que segons es va anunciar ahir, s'apliquen per preservar l'espai natural de la riera de Vilardell i dels seus entorns.

El consistori també va anunciar un seguit de recomanacions per accedir a aquest espai, que inclouen el respecte per l'entorn, la responsabilitat de recollir les deixalles que s'hi generin i la prohibició d'acampar en algun punt de la zona, excepte amb autorització pertinent per part de la propietat i de l'Ajuntament corresponent.