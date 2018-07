Desmantellen dos cultius amb 800 plantes de marihuana en una zona boscosa a Serinyà

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 10 i 11 de juliol a dos homes - de 39 i 41 anys, ambdós de nacionalitat marroquina i veïns de Sant Gregori i la Bisbal d'Empordà respectivament - com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A un d'ells també se l'acusa d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Les detencions són resultat d'una investigació oberta fa dues setmanes després de tenir indicis que en una zona boscosa, al costat del riu Ser de la població de Serinyà, hi havia una plantació de marihuana.

Al matí del dia 9 de juliol una patrulla, després de fer una recerca per la zona, va localitzar dues plantacions, de 300 i 500 plantes de marihuana, amagades entre bardisses i matolls. En aquell moment no hi havia ningú fent-se càrrec de les plantes així que els mossos van decidir fer gestions per tal d'esbrinar la titularitat de les mateixes.

Al dia següent, els agents van localitzar una furgoneta amagada prop de la zona de les plantacions. A més, també van comprovar que estava en funcionament un generador amb una mànega que succionava aigua del riu per regar les plantacions. Tot seguit, van localitzar dues persones que estaven fent tasques de manteniment a la plantació. En veure la presència policial un d'ells va fugir corrents mentre que l'altre va agredir als agents que es disposaven a detenir-lo.

Per aquest motiu se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. L'endemà, el segon implicat es va lliurar a la comissaria de Banyoles al saber que els agents l'havien identificat i estava en recerca.

Els detinguts, amb antecedents, han passat aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.