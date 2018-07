El Banc de Sang necessita 4.500 donacions a Girona aquest estiu

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya vol captar uns 4.500 donants a les comarques gironines al juliol i l'agost per fer front a la campanya d'estiu, una època en què tradicionalment les donacions de sang baixen un 30% a causa de les vacances i el canvi d'hàbits de la ciutadania, mentre que l'activitat als hospitals es manté.

El Banc calcula que fins a finals d'agost els hospitals catalans necessitaran unes 35.000 donacions de sang per atendre els malalts i accidentats, per això, com cada any, ha posat en marxa una crida estiuenca, que aquest any porta per lema «Omple la bossa de vida».

Des d'aquesta setmana totes les persones que donin sang a qualsevol dels hospitals amb banc de sang o a les unitats mòbils que realitzen col·lectes arreu del país rebrà una bossa de tela amb el nou missatge del Banc de Sang «Dona el millor de tu. Dona sang».

El web donarsang.gencat.cat també mostra des d'ahir una bossa de sang virtual que se n'anirà omplint a mesura que se sumin donacions de sang, amb l'objectiu d'arribar fins a 35.000 i tenir-la ben plena un cop acabi l'estiu.

Amb l'etiqueta #omplelabossa, el Banc també anima a compartir l'experiència de la donació a les xarxes socials.

Per facilitar les donacions, durant aquest estiu estaran obertes les sales de donacions de 20 hospitals, entre elles les de l'hospital Josep Trueta de Girona, i el Banc ha programat 60 campanyes cada setmana arreu del país.

A més, a Barcelona hi ha previstes 500 donacions només de plaquetes, per garantir que es mantenen tots els tractaments que necessiten aquest component sanguini, molt necessari, entre d'altres, per als malalts de càncer. Les plaquetes són el component de la sang que caduca més ràpid –uns cinc dies– i, a més, amb la donació de sang se n'obté molt poca quantitat.



Mantenir les reserves estables

A l'estiu les donacions de sang baixen al voltant d'un 30% respecte a la resta de l'any pels canvis d'hàbits dels donants per les vacances.El Banc de Sang ha recordat la importància de mantenir unes reserves de sang estables per poder fer front a qualsevol situació inesperada, com va passar l'any passat amb els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.

«En aquella ocasió, gràcies al fet que el Banc de Sang comptava amb suficients reserves, es va poder atendre les necessitats immediates dels hospitals», han recordat els responsables del Banc de Sang. De fet, la resposta ciutadana als atacs terroristes va fer créixer les donacions de sang a les comarques gironines un 14% respecte a l'estiu del 2016, ja que van ser molts els ciutadans que van voler ajudar les víctimes acostant-se als centres de donació per assegurar que no faltessin reserves de sang per atendre-les.