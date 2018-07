Un jove de 20 anys mor en un accident a l'AP-7 a Vilablareix

El conductor d'un turisme va morir ahir a la nit en una sortida de via a l'AP-7 a Vilablareix. Es tracta de R.M.B.F., de 20 anys i nacionalitat francesa, que es converteix en la setena víctima mortal de la setmana a les careteres gironines després dels accidents de Vidreres (4 morts) i Borrassà (2).

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.35 h. per una sortida de via a l'AP-7 al seu pas per Vilablareix en direcció Barcelona. Segons les primeres informacions, el cotxe circulatva a molta velocitat, quan el conductor -que no portava posat el cinturó de seguretat- va perdre el control del vehicle i va impactar amb violència contra la tanca central de l'autopista. Com a conseqüència del xoc, el cotxe va sortir disparat uns 20 metres.

En l'accident, el passatger davanter va resultar ferit menys greu i va ser evacuat a l'Hospital Santa Caterina de Salt.

Arran de la incidència, es van mobilitzar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, es va tallar la via es sentit sud entre les sortides 7 i 8 tot i que es feien desviaments. Posteriorment, a les 22.07 h es va poder obrir un carril i la circulació es va normalitzar a la mitjanit.