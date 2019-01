El Celler de Can Roca i el Bulli ja no podran competir més al millor restaurant del món

The World's 50 Best Restaurants, el prestigiós rànquing britànic que anualment tria els 50 millors restaurants del món, ha anunciat noves mesures que l'organització posarà en marxa a partir d'aquest 2019. Entre elles, la més sorprenent és un canvi en el sistema de votacions: els restaurants que ja han estat proclamats número 1 en alguna ocasió ingressaran al Best of the Best i ja no seran elegibles ni apareixeran en el rànquing anual. Això significa que ni El Celler de Can Roca ni el Bulli (en cas que tornés a obrir les portes), juntament amb la resta de l'escollit grapat que han guanyat algun any el prestigiós guardó, ja no competiran. Els déus de l'Olimp no es barallen amb els mortals per un simple premi.

A banda de totes les raons que l'organització pugui aportar, a ningú no se li escapa que un rànquing com aquest és un caramel enverinat. A diferència de les estrelles Michelin, on molts establiments poden compartir el màxim honor de tenir-ne tres, The World's 50 Best Restaurants és un rànquing, una competició en què el primer està per sobre del segon, aquest del tercer i així successivament. Això significa que, si el que avui queda primer l'any vinent queda segon, a ulls del públic haurà perdut categoria, malgrat que en realitat sigui el segon millor restaurant del món. De fet, també hi ha restaurants que es neguen a entrar en les guies Michelin, per raons semblants.

De tota manera, l'organització no fa cap referència a aquest punt. La iniciativa pretén «promoure valors d'inclusió, oportunitat i descobriment», segons assegura The World's 50 Best Restaurants en un comunicat oficial. El mateix comunicat assenyala que el programa Best of the Best es llançarà aquest juny a Singapur durant la gala en la qual s'anunciarà el nou rànquing dels 50 millors restaurants del món.

Joan Roca veu bé el canvi

«És un canvi en el qual creiem», assenyalava Joan Roca, al capdavant del Celler de Can Roca (Girona), número 2 de la llista actual i millor restaurant del món el 2013 i 2015, al suplement «Comer», de La Vanguardia. «Amb aquesta nova fórmula més restaurants podran viure el somni que hem viscut nosaltres. I que no acaba. Best of the Best és un nou paradigma que reforça i reflecteix el caràcter generós, comunitari i humà de la cuina. Les relacions que sorgeixen d'ella neixen des de l'afecte». Segons el guardonat cuiner, «és possible abandonar la competitivitat sense deixar de costat l'excel·lència. La revolució humanista està aquí, en canvis com aquest».

El cuiner Massimo Bottura, a càrrec de l'Osteria Francescana a Mòdena (Itàlia), restaurant que encapçala el rànquing actual i que també va ser triat millor del món l'any 2016, afirma que se sent honrat d'assumir un nou rol en la comunitat 50 Best. «Cap de nosaltres va començar en aquest negoci, ni es va enamorar d'ell, per guanyar premis. Però vivint el nostre somni i aconseguint tals distincions, trobem una increïble comunitat de xefs i restauradors que comparteixen la nostra mateixa passió», explica al mateix suplement. Per a Bottura, «ha estat un gran honor que sabem que pertany ara a la pròxima generació de talents. Esperem contribuir d'altres maneres per impulsar encara més el diàleg i tenir un impacte positiu en el nostre món».

Sis restaurants fora de rànquing

La nova fórmula que va anunciar ahir 50 Best no només exclou del nou sistema de votacions El Celler de Can Roca o l'Osteria Francescana, sinó també els següents restaurants que ja han estat proclamats número 1: el Bulli (cinc vegades millor restaurant del món el 2002, 2006, 2007, 2008, 2009), The French Laundry (millor restaurant del món el 2003 i 2004), The Fat Duck (2005), Noma en la seva anterior ubicació (2010, 2011, 2012 i 2014) i Elevin Madison Park (2017).

El grup d'elit que passarà a formar part del programa Best of the Best «ha demostrat la seva vàlua i ara seran honrats per sempre com a destinacions gastronòmiques emblemàtiques», continua el comunicat. Els xefs i restauradors que en el seu moment van estar a càrrec dels millors restaurants del món participaran en #50Best Talks en diferents parts del món, compartiran la seva experiència a través de classes magistrals i ajudaran a impulsar un nou guardó individual: el Premi American Express Icon Award.

A més, el panell de votants de The World's 50 Best Restaurants també canvia a partir d'aquest 2019 a través d'una nova política de paritat. Més de 500 expertes en gastronomia hi han estat incloses.