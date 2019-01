Riudaura votarà sobre el projecte del centre cívic a finals de febrer

L'Ajuntament de Riudaura ha establert l'última setmana de febrer per fer la consulta no vinculant sobre el projecte del centre cívic dissenyat per RCR arquitectes i, en part sense servei, des de fa dècades.

L'alcalde, David Janer (Junts fem Riudaura), ha explicat que el procés participatiu començarà amb una sessió informativa el diumenge dia 17 de febrer. «Treballem perquè hi siguin els RCR arquitectes», ha apuntat l'alcalde.

David Janer ha exposat que preveuen una assistència massiva a l'acte. El projecte està valorat en uns 600.000 euros que són finançats per la Diputació de Girona, el romanent positiu de l'Ajuntament i RCR arquitectes.

Un cop feta la presentació, els veïns podran votar del dilluns dia 25 de febrer fins al diumenge dia 3 de març. Segons ha explicat l'alcalde, els veïns podran votar de manera presencial a l'Ajuntament o a través d'internet. També ho podran fer de manera telemàtica, els veïns que ho desitgin podran demanar per votar des de l'ordinador. Un cop l'Ajuntament hagi comprovat les seves dades, rebran un pin identificador en el telèfon mòbil i podran votar.