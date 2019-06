El 2019 ja han cremat 9,79 hectàrees forestals, la quarta part del 2018

Durant els primers cinc mesos i mig d'aquest any -fins a 16 de juny- a les comarques de Girona s'han cremat 9,79 hectàrees com a conseqüència d'un incendi forestal. Això representa poc més d'una quarta part de tota la superfície destrossada per les flames durant tot l'any passat. El 2018 va tancar com el tercer any amb menys hectàrees cremades, amb un total de 36,44 en 46 incendis.

Per tant, si la cosa no canvia, de moment es pot dir que els boscos gironins viuen en una bona situació almenys pel que fa als incendis. Ja que d'altres anys havien patit focs en èpoques menys freqüents com, per exemple, a inicis d'any o la primavera.

Tot i això, fa pocs dies els titulars de les conselleries d'Agricultura i Interior van alertar que «si no plou, podem tenir la pitjor campanya forestal dels últims anys». I a més, la zona de l'Empordà és una de les de Catalunya que l'increment del perill d'incendi serà més important. Amb tot, però, com cada any, tots els mitjans disponibles estan a punt per si es donés la circumstància que es declari un incendi forestal a la demarcació de Girona.

Per trobar-ne un de destacat en aquests últims mesos, cal desplaçar-se fins al Baix Empordà. El 13 de maig es va declarar un incendi de vegetació a la zona del Castell del Montgrí. En concret, al vessant sud del massís en terme de Torroella de Montgrí. Per poder-lo apagar hi van intervenir diverses dotacions dels Bombers, ADF de la Federació Gavarres, efectius dels Agents Rurals i agents dels Mossos d'Esquadra. Finalment, les flames van destrossar una superfície d'1,42 hectàrees d'un paratge amb alt valor paisatgístic.

Durant aquests cinc mesos i mig hi ha hagut fins a 35 incendis i cal dir que durant tot l'any passat en van ser 13 més. Si s'analitza per zones i en quines hi ha hagut més afectació, el Ripollès és l'àrea amb més destrossa. Han cremat 4,57 hectàrees en tres incendis.

L'Alt Empordà és la segona comarca on hi ha hagut més focs, amb un total de nou i han estat més forts. S'han cremat 2,01 hectàrees i la major part, 1,07, han estat en zones no arbrades. El tercer punt de la geografia gironina que ha estat més víctima dels incendis forestals és el Baix empordà, amb 1,77 hectàrees destrossades en tres focs. La major part, 1,42, fruit de l'incendi del massís del Montgrí del mes de maig.

I el punt de la demarcació amb menys incendis és la comarca el Pla de l'Estany que tot i haver-hi hagut tres ensurts, s'han vist destrossades fins a 0,18 hectàrees.

Si es mira la sèrie entre l'any 2008 i el 2018 s'ha de destacar que el pitjor any va ser el 2012.

Va ser l'any dels grans incendis a l'Empordà, que tothom té a la memòria per la ràpida expansió de les flames i la gran quantitat de terreny cremat. Els dos focs van tenir lloc el 22 de juliol de 2012 i van començar a la Jonquera i Portbou. La força de les flames va afectar 13.000 hectàrees, de les quals unes 8.000 eren forestals.

Fa pocs dies, Greenpeace va fer una anàlisi dels deu incendis forestals més devastadors del que portem de segle XXI a Espanya i situa el de l'estiu del 2012 a la Jonquera com un d'aquests. Aquest foc se situa en el número 10 dels focs més virulents de tot Espanya i cal recordar que va destrossar moltes hectàrees i va tenir lloc el 22 de juliol. En concret, va ser provocat per unes burilles de tabac i va destrossar molts boscos, va causar desallotjaments massius i la mort de dues persones.

L'Alt Empordà, de fet, és la comarca catalana amb més terreny cremat en 30 anys. Entre el 1986 i el 2016 hi han cremat 44.834 hectàrees. La converteix, a més, en la primera de Catalunya amb més superfície cremada i en la segona, en nombre de focs, 1.191.