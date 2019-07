La Generalitat no posa data a les obres a la carretera Vidreres-Lloret

El municipi de Vidreres manté les reunions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per desencallar les obres de millora de la C-63 un any després de l'accident que va acabar amb la vida de quatre persones en un xoc frontal. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha recordat que «en el moment de l'accident vam intentar pressionar la Generalitat per desencallar l'actuació». Després de diverses reunions, ja hi ha un projecte redactat que preveu la construcció de tres rotondes als accessos de les principals urbanitzacions que hi ha a la carretera: Terra Fortuna on hi va haver l'accident mortal, Puigventós i Aiguaviva. A més, el Servei Català de Trànsit (SCT) també ha detallat que estudiarà si instal·la un radar de tram a la C-63 per pacificar el trànsit. De moment, no hi ha data prevista per licitar i executar aquests projectes.

La carretera C-63 en el seu tram entre Vidreres i Lloret de Mar és un dels trams més perillosos de les comarques gironines. De fet, periòdicament hi ha accidents perquè és un tram en què els conductors superen la velocitat permesa (fixada a 80 km/h) i els revolts que hi ha obliguen a fer frenades brusques. També els vehicles que volen accedir a les urbanitzacions de la zona acaben convertint-se en la diana de molts accidents. De fet, el 21 de juliol de 2018 aquesta carretera va ser testimoni d'un important accident de trànsit en què quatre persones van perdre-hi la vida. Arran d'aquest xoc frontal, els veïns de la zona es van mobilitzar. També ho va fer l'Ajuntament de Vidreres, tal com ha recordat l'alcalde del municipi, Jordi Camps.

Fruit d'aquestes pressions, l'alcalde i el Departament de Territori i Sostenibilitat van començar a reunir-se per concretar un projecte de millora de la carretera. Camps ha avançat que Territori es va comprometre a «tirar endavant tres rotondes» al municipi. Es tracten de tres giratoris situats als accessos de les principals urbanitzacions que hi ha a la carretera, un a Terra Fortuna, un altre a Puigventós i l'últim a Aiguaviva. Aquests tres accessos són els punts amb més accidentalitat, ja que tots els veïns es troben que han de creuar la carretera per accedir a l'urbanització o incorporar-se a la via. Si a aquesta acció s'hi suma la velocitat de més de 80 km/h a la qual circulen bona part dels vehicles, comporta un risc per als veïns. Camps ha detallat que al llarg d'aquest any la Generalitat s'ha mogut i ja té a punt aquest projecte de millora. Ara cal esperar a la licitació. Fonts consultades al Departament de Territori i Sostenibilitat han anunciat que no hi ha cap data prevista de licitació de les obres. En paral·lel a les millores de la carretera, els veïns i l'Ajuntament van demanar mesures d'urgència que reduïssin la sinistralitat de la via. Una de les mesures és la instal·lació de radars en diversos punts o un radar de tram entre Lloret de Mar i Vidreres.