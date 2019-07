Bianya vol traslladar l'Ajuntament al mas Sobeies

L'Ajuntament de la Vall de Bia­nya es planteja la possibilitat de traslladar-se al mas Sobeies. Es tracta d'un gran casal d'origen medieval situat a poca distància de l'N-260, davant del polígon de Morrals. Ara, l'Ajuntament està ubicat al nucli de l'Hostalnou i és un edifici de dues plantes amb estructura d'escola rural.

L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach (Junts), ha reconegut que habilitar part del casal perquè faci la funció d'Ajuntament de la Vall de Bianya és una de les utilitats amb més possibilitats entre les que poden anar al mas Sobeies.

Es tracta d'un edifici de més de 1.500 metres de construcció en molt bon estat. S'eleva damunt d'una finca de 639.175 m2 que va ser donada pel seu propietari, Amadeu Mestres, a l'Ajuntament de la Vall de Bianya el 16 de febrer de 2018.

L'alcalde ha explicat que el primer objectiu en el procés de donació va ser evitar que la propietat municipal de la finca fos una ruïna per al poble. En aquest sentit, ha assenyalat que la casa pairal està en molt bon estat, amb una teulada renovada fa poc temps.

Pel que fa a les utilitats, segons ell, la prioritat és que no siguin una competència per als negocis del municipi. «Imagina que hi fem un hotel amb diners públics», ha posat d'exemple. En aquesta línia ha descartat que sigui un centre de serveis per a la gent gran. «A la comarca ja hi ha molts establiments d'aquest tipus», ha considerat. Ha explicat que ara els tècnics municipals treballen en l'aixecament dels plànols i l'amidament de la finca.

A més de la casa pairal, la finca conté l'església de Sant Andreu de Socarrats situada davant de la casa. És un monument catalogat a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català al vessant nord de la serra de Sant Miquel del Mont. És de factura romànica amb modificacions importants fetes el segle XVIII.

Pel que fa a la casa, es tracta d'una construcció rectangular de dues plantes. Era una de les cases més importants de l'antic municipi de Capsec que contenia cinc pobles.