La Diputació de Girona reactiva la comissió de seguiment del codi de conducta d'alts càrrecs

La Diputació de Girona ha designat els nous membres que formaran part de la Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l'ens i també dels organismes autònoms que té. Es tracta d'una comissió que es va crear el maig de 2018, després d'aprovar el codi de conducta que obliga a tots els alts càrrecs a publicar el seu CV i també rebutjar regals o donacions particulars, entre d'altres. El vicepresident de la corporació, Pau Presas, ha destacat que l'objectiu era "actualitzar i engegar la comissió" tan aviat com fos possible i per això han aprofitat el plenari d'aquest dimarts per fer-ho. Per altra banda, el ple també ha aprovat delegar les competències de contractació directament al president de l'ens, Miquel Noguer, per "agilitzar" tres projectes diferents.