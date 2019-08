Girona suporta una mínima nocturna sufocant, de 23,9 graus

La nit de dimarts a dimecres conciliar el son va ser complicat a la ciutat de Girona per a tothom qui no disposa d'aparells de condicionament de l'aire: el termòmetre no va baixar dels 23,9 graus centígrads, la vuitena temperatura mínima més elevada registrada a Catalunya, un registre propi de latituds tropicals. En vint-i-dos municipis de la província el mercuri no ban baixar dels 20 o, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Un fenomen tèrmic que comença a ser habitual al litoral i al prelitoriral gironí. Els causants de la xafogor que va predominar la nit del 6 al 7 d'agost van ser els núvols acumulats al cel gironí, que van impedir que es refresqués l'ambient. Ben a prop de Girona, en el rànquing de ciutats amb temperatures més altes, s'hi va situar Roses, amb 23,5 o, seguida de Banyoles (23 o) –juntament amb Girona, aquestes localitats van entrar al Top 15 de temperatures mínimes més altes de Catalunya–, Navata (22,5 o), Cabanes (22,1 o) i Santa Coloma de Farners (22,1 o). On més calor va fer la nit de dimarts a dimecres a Catalunya va ser al Prat de Llobregat, amb una temperatura mínima de 25,6 graus.

Lluny de remetre, l'episodi de calor s'intensificarà els propers dies, amb la previsió que demà les temperatures màximes diürnes es disparin i superin fins i tot els 35 graus a l'àrea metropolitana de Girona i en d'altres punts de la província. La calor es notarà especialment a l'Alt Empordà, apunta el Meteocat que, això no obstant, no parla d'onada de calor, ja que les altes temperatures començaran a baixar en un parell de dies. Les comarques pirinenques, el Ripollès i la Cerdanya, queden fora de l'alerta. Allà, l'agència meteorològica catalana preveu que hi faci una calor «moderada». A la resta de comarques, però, els primers dies d'agost seguiran la tònica del mes de juliol passat, que segons el Meteocat va ser «molt càlid al massís del Montseny, el cap de Creus, la serra de l'Albera i punts del Prepirineu central». Entre els dies 22 i 25 del mes passat, Catalunya va patir la segona onada de calor de l'estiu.

Ahir, la pluja va fer acte de presència a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, al nord de l'Alt Empordà, a la Cerdanya i en alguns punts de l'interior la comarca de la Selva; també a la capital. Tot i que hi havia una alerta per possibles tempestes, a mitja tarda en ciutats com Olot la precipitació acumulada era de 16,7 litres per metre quadrat. A la Vall d'en Bas n'havien caigut 2,7; a Puigcerdà, 1,5, i a Anglès, 1,7. A Girona un petita tempesta que va deixar 2,1 litres en uns minuts va refrescar l'ambient. Al Pirineu els termòmetres van anar cap avall: a les 18.00 hores, a Puigcerdà la temperatura era de 16,1 o.