El Clínic lidera un estudi europeu d'immunoteràpia per combatre el coronavirus

L'Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS lidera una investigació cofinançada per Cellnex Telecom i en la qual participen altres centres punters francesos, italians i espanyols, com el Gregorio Marañón de Madrid, que permetrà comprendre millor el funcionament de la resposta immunitària enfront de la SARS-CoV -2.

L'objectiu és mesurar la capacitat de resposta cel·lular de el sistema immune, i detectar i obtenir limfòcits T, claus en la resposta immunitària, que puguin actuar per controlar la Covid-19.

A més de l'Clínic-IDIBAPS, en cooperació amb el Banc de Sang i Teixits (BST), participen l'Hospital Universitari Gregorio Marañón, l'INSERM-U1183 associat a l'Hospital Universitari de Montpeller, l'Institut Scientifico Romagnolo per el Studio i la Cura dei Tumori ( IRST) de Meldola i el IRCCS de l'Hospital San Raffaele (HSR) de Milà.

Els investigadors esperen que a partir de l'estudi, amb el qual Cellnex contribueix amb 5 milions d'euros i que podria derivar en assaig clínic si les primeres conclusions arribessin en pocs mesos, es puguin proposar nous tractaments basats en la resposta cel·lular de l'organisme enfront de la Covid-19.

Un procés «decisiu»

En la presentació del projecte, el director general ddel Clínic, Josep Maria Campistol, va assenyalar que el desenvolupament d'eines d'immunoteràpia per a la Covid pot ser «decisiu» per fer front al virus. Es tracta, segons va intentar resumir a la premsa el cap de Servei d'Immunologia del Clínic, Manel Joan, d'«intentar tenir eines de coneixement i concretes a nivell cel·lular per poder utilitzar la resposta immune per controlar la part més extrema de la resposta, la hiperinflamación, que ens porta als quadres més crítics».

Així mateix, volen «protegir les persones amb un infecció més descontrolada amb el desenvolupament de cèl·lules que permetin ser usades de forma immediata i que se sap que generen bona immunització».

Més enllà, van explicar que la immunoteràpia ja s'usa per a altres malalties, com el càncer. D'entre totes les cèl·lules que formaran part de l'estudi, han destacat el paper de les cèl·lules T o limfòcits T, els «directors d'orquestra» de la resposta immunitària i nucli de la investigació.

Eines adequades

Segons els investigadors, disposar d'eines que permetin detectar i estimular la resposta cel·lular T és un aspecte clau per eliminar el virus, especialment en aquells casos en què no hi ha anticossos enfront de la infecció.