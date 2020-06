Buch als veïns de Llançà: seran denunciats si es prenen la justícia per la seva mà

El conseller d'Interior, Miquel Buch va avisar ahir els veïns de Llançà que qui vetlla per la seguretat és la policia, i que seran denunciats si «pretenen agafar el lideratge o prendre la força per la seva mà». Buch es va referir així als incidents viscuts dilluns al vespre en aquesta localitat de l'Alt Empordà, quan després d'una protesta pacífica contra la inseguretat, algunes persones van increpar tres joves ocupes als quals acusen d'haver comès robatoris en habitatges, comerços i vehicles. Una acció que va requerir l'actuació dels Mossos d'Esquadra que van haver d'escortar i traslladar els nois a Figueres.

Tot i això, el conseller d'interior també va assenyalar que s'ha d'actuar des de diverses òptiques, no només la policial i va destacar la necessitat de canviar la llei per castigar amb presó la multireincidència. En aquest sentit, Buch va reconèixer que el fet que aquestes persones quedin al carrer poques hores després de ser detingudes provoca «inseguretat» a la ciutadania i «impunitat» als delinqüents.

Tot i que la crispació va arribar al seu punt àlgid dilluns, ja feia dies que s'anava intensificant entre els veïns i veïnes de la població arran de l'augment de robatoris patits en les últimes dues setmanes. De fet, segons va explicar un afectat a Diari de Girona, en una sola nit, un home va intentar robar objectes de casa seva amb un cotxe que acabava de sostreure a la seva veïna. En ser enxampat, el lladre va abandonar el lloc, però una estona després va ser descobert intentant robar a la cuina d'un altre resident del mateix carrer. Uns esdeveniments que han causat «inseguretat, angoixa i ràbia» entre els veïns d'aquest poble de menys de 5.000 habitants.

Respecte a les protestes, el dilluns, la concentració pacífica davant l'ajuntament va reunir més d'un centenar de persones. Dimarts, una cinquantena de veïns van tallar la carretera N-260 durant una hora. La mobilització va començar a dos quarts de vuit del vespre davant de l'ajuntament, on van cridar: «No és racisme, és seguretat». Des d'allà es van dirigir fins a la carretera on van tallar el trànsit en ambdues direccions entre vuit i nou del vespre. Això va provocar que alguns dels conductors s'enfadessin i van arribar a amenaçar un dels manifestants amb una navalla.

Per ahir a la tarda hi havia prevista una nova concentració que finalment no es va portar a terme. Convocada pel Moviment Antiracista Figueres, s'havia de fer a les set de la tarda a l'estació de tren per denunciar «el discurs d'odi» que segons la plataforma es va publicar durant la mobilització del dilluns. Mitja hora abans de la concentració, però, els organitzadors van informar a través de les xarxes socials que posposaven l'acte. «Degut al poc temps per organitzar la resposta, i la poca participació com a conseqüència, ens veiem obligats a posposar la concentració», van informar.