Un incendi a Cassà obliga a evacuar quatre persones i en confina vuit més

Els Bombers de la Generalitat van haver d'evacuar ahir quatre persones i en van confinar vuit més per un incendi declarat en un pis de Cassà de la Selva. Fins a vuit dotacions del cos van treballar en l'extinció del foc, del qual van rebre l'avís a les 17.44 hores. Respecte a l'origen de l'incendi, segons els Bombers, les flames haurien començat en un menjador de l'habitatge.

Com a conseqüència de l'incident, els cossos de seguretat van haver d'evacuar un nadó de només quinze dies a l'hospital de Santa Caterina per fer-li una revisió preventiva. L'avís el van emetre via Twitter a dos quarts de vuit del vespre.