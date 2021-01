Pfizer subministrarà menys vacunes de les previstes a Europa durant unes setmanes

Pfizer redueix temporalment el subministrament de la vacuna contra la covid-19 a Europa, segons va fer públic Noruega ahir. Poc després la companyia va confirmar a Reuters la reducció de la distribució les pròximes setmanes mentre millora la seva capacitat de producció. Per exemple Noruega rebrà la setmana que ve un 17% menys de dosis de les previstes.

Preguntada per aquesta afectació en la campanya de vacunació, la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, va reclamar a la companyia que «respecti el calendari» de distribució acordat. Tot i això va assegurar que Pfizer li ha donat garanties que el total de dosis previstes fins al març s'entregaran.Segons Pfizer, es distribuiran menys dosis en les pròximes tres o quatre setmanes, però de cara a finals de febrer augmentaran significativament les entregues.

Von der Leyen va recordar que els ciutadans ja vacunats amb la primera dosi han de rebre la segona quatre setmanes després. «És una necessitat mèdica», va dir.

L'Organització Mundial de la Salut desaconsella exigir un passaport de vacunació als viatgers, almenys per ara, atès que «encara es desconeix l'impacte de les vacunes en la reducció de la transmissió» i que «la disponibilitat de vacunes és massa limitada». Així i tot, l comitè d'emergència sobre la covid-19 sí que va recomanar als països la implementació de «mesures coordinades basades en evidències» per viatjar amb seguretat. A banda, des de Brussel·les es considera «una bona idea» la creació d'un certificat europeu de vacunació de covid-19, que tingui reconeixement comú. Actualment no existeix cap document harmonitzat de vacunació a Europa. Pel que fa a les vacunes, l'OMS ha demanat als fabricants que proporcionin ràpidament les dades de seguretat i eficàcia de les vacunes per ampliar la llista d'ús d'emergència i poder garantir el subministrament de vacunes a escala mundial.