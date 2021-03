La Botiga al Carrer d'Olot s'adapta a les restriccions de la COVID-19

Un any més, l'Associació de Comerciants d'Olot (ACO) celebra una nova edició de la Botiga al Carrer d'Olot el pròxim divendres, 5 de març de 2021.

A diferència d'altres anys, per tal de seguir les mesures de prevenció i seguretat per la pandèmia de la covid-19, la Botiga al Carrer es portarà a terme durant un dia, el divendres, i cada establiment únicament podrà disposar d'una taula a l'exterior de la seva botiga. En aquest sentit, l'ACO assegura que es garantirà la distància de seguretat tant a l'exterior com a l'interior dels locals així com entre els establiments participants. Per altra banda, només es podrà ocupar el 30% de la capacitat d'aforament de cada establiment i l´ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic serà obligatori,

Amb l'objectiu d'impulsar el comerç local i de forma paral·lela a aquesta iniciativa, durant tota la setmana els establiments adherits oferiran els mateixos descomptes i grans rebaixes que mostraran durant la Botiga al Carrer. Aquesta activitat coincideix amb el final de la campanya de rebaixes periòdiques -hivern i estiu- i serveix per posar el punt final a aquests períodes de descomptes.