Nit de Revetlla de Sant Joan tranquil·la a les comarques gironines. Els Bombers han executat 76 actuacions -fins a les 8 del matí- a la Regió d'Emergències de Girona sobretot per incendis de mobiliari urbà i petits focs.

El servei més destacat, s'ha produït poc després de la mitjanit a Cassà de la Selva. Un incendi de contenidors ha afectat la façana i les persianes d’un centre de rehabilitació situat al carrer del Suro.

La resta de serveis són per petits focs de vegetació o de mobiliari urbà. Tot i això també hi ha hagut algun servei d'incendi de vehicles o d'habitatge.

Del total de 76 actuacions, cal destacar que el Gironès i el Baix Empordà concentren més de la meitat dels serveis. N'acumulen 44 en tota, 22 en cada comarca.

Mentre que les altres comarques tenen moltes menys actuacions, destaquen les 13 de la Selva i les 11 de l'Alt Empordà. Al Ripollès per exemple, no s'han hagut de mobilitzar.

Trucades des del Baix Empordà

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès durant la revetlla 5.256 trucades procedents que han generat 2.590 expedients a tot el territori. De les comarques gironines, destaca el Baix Empordà amb 176 trucades que corresponen al 3,7% del total.

El tipus d’incident que ha generat més trucades han estat els incendis, però també n'hi ha hagut per temes d'incivisme o baralles.

Per franja horària, el període entre la mitjanit i la 1:00 de la matinada és la franja en què s’han concentrat més trucades a tot Catalunya al 112 (764), seguit del que va de les 23:00 hores a la mitjanit, en el que s’han rebut 660 trucades.

Els Mossos d'Esquadra i cossos de policies locals han vetllat pel bon funcionament de la primera revetlla post-pandèmia i segons informen, ha estat una nit força tranquil·la tot i que s'han produït algunes baralles i robatoris.

Controls de trànsit

Finalment, cal destacar que el Servei Català de Trànsit informa que des d'ahir al migdia i fins avui a un quart de nou del matí no hi ha hagut cap accident mortal en zona interurbana. Cal destacar que s'han realitzat controls en punts de la xarxa viària de Girona, com vies que venen des de la Costa Brava on s'han detectat diversos positius per alcoholèmia o drogues, però de moment no s'ha donat el balanç per part d'Interior.