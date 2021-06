El pas entre Montagut i Tortellà romandrà dos mesos tancat (des del 2 de juny) amb la finalitat de millorar el drenatge en el punt quilomètric 2+820 de la GIV-5232. Les obres van a càrrec de la Diputació de Girona.

Arran d’aquesta situació, la carretera que enllaça aquests dos municipis estarà tallada fins a principis d’agost entre el punt quilomètric 2+700 i 2+900. Els veïns de Montagut i de Tortellà hauran de circular de forma alternativa per l’A-26 -per Llierca i Argelaguer- per tal d’arribar al poble veí.

Josep Reig, alcalde de Tortellà, explica que aquests treballs donaran solució a les acumulacions d’aigua que provoquen les crescudes del riu en aquest punt de la carretera. Afegeix que modificaran el pendent per fer-lo més «accentuat cap al riu» i que s’hi instal·larà un tub de desaigües. «Entenem que és una molèstia per als veïns, però ja fa molt temps que la Diputació havia presentat el projecte per tirar-lo endavant, [...] el que nosaltres volem és que millorin les carreteres», defensa el batlle davant les queixes que ha rebut des de l’inici de les obres de ciutadans que queden «atrapats» en aquesta carretera. «El mateix dia que van començar les obres ho vam comunicar als veïns amb els nostres sistemes, a més hi ha dos cartells situats a les sortides dels dos pobles. També vam trucar als quatre veïns més afectats per les obres», defensa Reig, que lamenta que fa pocs dies va quedar atrapat al tall un autobús que va haver de fer mitja volta.

Per la seva banda, Mònica Boix, alcaldessa de Montagut i Oix coincideix amb l’alcalde de Tortellà de la importància d’aquestes obres: «Entenem que els treballs són per un benefici i per una millora de la carretera. Les obres sempre són una molèstia per a tothom, però ens adaptem», declara. Boix recorda que per circular de Montagut a Tortellà durant aquests dos mesos es pot utilitzar la «ruta alternativa» per Argelaguer.

Les queixes dels comerciants

Tot i que des de la Diputació i ambdós ajuntaments asseguren que el tall està «més que indicat i alertat» per les xarxes socials i els diversos cartells que hi ha a les sortides del poble i abans d’arribar al tram tallat, alguns veïns i comerciants han denunciat que «està tallada sense cap indicació prèvia ni desviament» i que els obliguen a fer mitja volta un cop arriben a la tanca. Tanmateix lamenten que per tal de circular entre les dues poblacions afectades ara han de fer 9 quilòmetres mentre que pel camí tradicional n’hi ha 4. «Això afecta el comerç perquè tenim molta gent que ve a comprar de Montagut», lamenta un comerciant de Tortellà, que assegura que el comerç «està molest amb les obres». «Venim d’una pandèmia en què el comerç ja ha patit molt les restriccions del coronavirus», conclou el comerciant.