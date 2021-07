El cap de Medicina Interna a l’hospital Trueta, Antoni Castro, va confirmar ahir a aquest diari que el creixement d’ingressats per coronavirus dels darrers dies és un fet «evident» que «ens ha agafat per sorpresa», malgrat que ja se sabia que la pandèmia és «imprevisible».

Malgrat tot, Castro també va admetre que aquesta cinquena onada és molt diferent de les altres ja que el pes de la pressió assistencial recau «molt més» en l’atenció primària. «S’està infectant molta més gent jove i, normalment, són menys vulnerables i no acaben ingressant», va afirmar Castro. De fet, la mitjana d’edat dels pacients es manté en 62 anys, xifra similar a la registrada mesos enrere. «Ens trobem amb dos extrems: des de pacients de 23 anys fins als 90, per això la mitjana queda més equilibrada», va explicar.

Respecte al nombre de pacients vacunats contra el virus, des de Sant Joan, quan va començar la cinquena onada, un 37% d’ells té la pauta completa de vacunació i un 59% té una dosi. «No hi ha distinció de companyies farmacèutiques, tenim pacients ingressats que han rebut dosis de marques diferents. Sí que es pot treure la conclusió que la fiabilitat de més del 95% d’alguns dels vaccins no és del tot certa, sinó que la realitat ha demostrat que el percentatge és més baix», va afirmar el cap de Medicina Interna. A tot això, també s’hi afegeix que «el sistema immunitari de les persones d’edat més avançada no és la mateixa que la de persones més joves, per això no generen els mateixos anticossos i hi ha més possibilitats que desenvolupin un quadre clínic més greu si es contagien».

D’altra banda, Castro va atribuir a la variant delta la principal causa de l’augment de transmissibilitat del contagi, a part del relaxament de mesures. «Hem notat un increment de pacients joves i alguns d’ells han desenvolupat formes més greus». Quant al nombre de morts, Castro va destacar que se n’han produït «poques» recentment i normalment solen ser persones grans.

Finalment, Castro va assegurar que els ingressos s’estan estabilitzant i que l’activitat hospitalària no covid-19 segueix amb normalitat, però va alertar que cal estar alerta. «La immunitat de grup s’havia d’aconseguir amb el 70% de vacunats i ja s’ha comprovat que no és suficient. Tampoc se sap quant de temps durarà l’efecte de les vacunes ni si apareixeran noves variants més contagioses. Caldrà esperar els resultats dels estudis i seguir prenent mesures de prevenció durant una llarga temporada», va concloure.

Girona suma quatre morts

D’altra banda, respecte a les dades d’ahir, el més destacat és que la Regió Sanitària de Girona va sumar quatre morts, la xifra més alta en dos mesos. Els indicadors de contagi van seguir a la baixa i el nombre d’hospitalitzats va pujar lleugerament, mentre que els crítics es van mantenir. Salut va notificar 745 positius nous, xifra similar a l’anterior.