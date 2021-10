El Ripollès ha incorporat un vehicle elèctric d’ús compartit en col·laboració amb l’entitat Som Mobilitat, que n’és la propietària. Es tracta d’un Renault Zoe endollable que es podrà carregar als diferents punts habilitats de la comarca, com el que hi ha davant de l’Ajuntament de Ripoll on es troba estacionat.

El cotxe s’utilitza durant unes hores al dia pel personal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll, que han destinat 3.000 euros, 1.500 euros i 1.500 euros respectivament per poder desplaçar-s’hi. La resta del temps, i també durant els caps de setmana, la ciutadania tindrà l’opció de llogar-lo a través de l’app de Som Mobilitat.

El preu per hora per fer ús d’aquest vehicle ronda els cinc euros i es pot començar a reservar després d’haver-se donat d’alta a l’aplicatiu, per un cost inicial de deu euros. El vehicle té una autonomia de 300 quilòmetres, però sempre s’ha de retornar a Ripoll.

Aquest projecte, que es va presentar durant la Setmana de la Mobilitat i la Sostenibilitat, forma part d’una prova pilot per veure quina acollida té al municipi el transport elèctric. «És una opció perquè els que no estan segur de si els pot funcionar, puguin llogar-lo unes hores i provar-lo», explica Joaquim Colomer, president de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.