Les persones que donin positiu en un test d’antígens que s’hagin fet a casa (autodiagnòstic) podran notificar-ho per telèfon a la farmàcia, que activarà el circuit. Així, la farmàcia farà constar el resultat positiu de la covid-19 a la història clínica i això permetrà notificar els contactes estrets i tramitar la baixa laboral. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, va anunciar ahir al matí la mesura davant de les altes incidències de casos de la sisena onada al territori català i, d’aquesta manera, alleujar la pressió dels centres d’atenció primària amb la nova variant òmicron. Craywinckel va remarcar que es posa en marxa amb caràcter temporal i complementari a les altres vies. D’entrada, la notificació es podrà fer a prop de 1.300 farmàcies (el 40% de les 3.200 que hi ha a Catalunya), que ja tenen la capacitat d’introduir un positiu al sistema de La Meva Salut. «És un canal més que ens pot facilitar molt la recollida de positius en un moment de gran incidència», va destacar la directora del Servei Català de Salut.

Aquesta via està pensada perquè persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus no hagin de contactar amb el CAP per notificar el positiu, sinó que truquin a una farmàcia acreditada perquè introdueixi el contagi en el sistema.

Les persones que es posin en contacte amb les farmàcies hauran de donar el seu DNI o el CIP de la targeta sanitària, un telèfon de contacte i la marca del test d’antígens. No farà falta presentar una imatge del TAR, amb la paraula n’hi haurà suficient. Craywinckel va assenyalar que «funciona a partir de la confiança» i va recordar que des de fa una setmana el Departament de Salut ja valida els positius detectats a casa notificats per telèfon o altres vies telemàtiques sense la necessitat de fer una segona prova, per descongestionar els CAP.